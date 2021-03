Activision Blizzard plant noch mehr Entlassungen – Auch in Deutschland

Noch mehr Leute müssen bei Activision Blizzard gehen. Dieses Mal trifft es europäische Mitarbeiter, darunter auch Mitarbeiter in Deutschland.

In den letzten Tagen und Wochen zeigt sich wieder, dass Activision Blizzard manchmal einfach kein Händchen für Timing hat. Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass knapp unter 190 Mitarbeiter bei Activision Blizzard entlassen wurden und der Chef Bobby Kotick knapp 200 Millionen Dollar an Bonus einstreicht, kommt nun die nächste schlechte Meldung:

Blizzard plant weitere Entlassungen in 5 Ländern, darunter auch in Deutschland.

Was ist geplant? Blizzard plant, die für das Publishing zuständigen Standorte in den einzelnen europäischen Ländern zu schließen. Davon betroffen sind Mitarbeiter in:

Deutschland

Frankreich

Spanien

Vereinigtes Königreich (UK)

Niederlande

Die Entlassungen sollen ausschließlich die Bereiche „Publishing“ und „Support Operations“ betreffen.

Ausdrücklich nicht davon betroffen sind der Kunden-Support und die Entwicklung von Spielen.

Wie viele Mitarbeiter von den geplanten Entlassungen betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Bei Blizzard häufen sich gerade Negativ-Meldungen – mal wieder.

Warum macht Blizzard das? Blizzard hat offenbar vor, die kleineren Publishing-Studios in europäischen Ländern zu schließen und sie zu vereinen. Im Gespräch mit dem Magazin Gamesindustry.biz hieß es dazu von Blizzard:

Wir haben die Pläne mit unseren Teams in Europa darüber geteilt, wie wir uns als Organisation entwickeln wollen und für diese Änderung anpassen wollen, um unseren Spielern zu dienen und uns am besten in der Region für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Wir unternehmen umfassende Schritte, um all unsere Mitarbeiter zu unterstützen und den Übergang für jene Kollegen zu erleichtern, die von diesen Änderungen betroffen sind.

Der Grundgedanke dahinter ist, sämtliche Publishing-Funktionen von Blizzard in Europa auf einen einzelnen Standort zu bündeln, nämlich in England.

Unabhängig davon, ob die Entlassungen gut begründet, lange geplant oder strategisch sinnvoll sind – das Timing ist einmal mehr ziemlich schlecht, denn so häuft es sich gerade mit den Negativ-Meldungen, die doch sehr auf die öffentliche Wahrnehmung von Activision Blizzard drücken.

Gleichzeitig arbeitet Blizzard aber wohl an vielen neuen Spielen – wie etwa einem Action-Spiel, das ein “eigenes Destiny” werden könnte.

Wie ist eure Meinung dazu? Ist das einfach der normale Lauf der Dinge? Oder ist es eine Schweinerei, dass schon wieder Leute entlassen werden?