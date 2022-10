Overwatch 2: Die wichtigsten Tipps vor dem Start in der Checkliste

Earth from Another Sun wurde in einem ersten Trailer vorgestellt. Das Spiel sieht verdammt schick aus. Seht euch den ersten Trailer an!

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Was sind Anerkennungsstufen? Spieler können einander am Ende eines Matches sogenannte „Anerkennungen“ verleihen und damit einen besonders positiven Spielstil auszeichnen. Zur Auswahl stehen dabei:

Welche Spielmodi gibt es in Overwatch 2? Auf der offiziellen Webseite von Overwatch wird Neueinsteigern dazu geraten, zuallererst das Tutorial zu spielen, bevor sie sich an die Spielmodi machen. Im Hauptmenü findet ihr folgende Optionen:

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

In diesem Video erhaltet ihr die wichtigsten Fakten zu Overwatch 2 in 43 Sekungen

Insert

You are going to send email to