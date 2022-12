Overwatch 2 startet Season 2, bringt neuen Helden und geht einen der größten Kritikpunkte an

Wie ihr die aggressive Weltenschnecke in WoW: Dragonflight bekommen könnt, erklären wir euch in einem kurzen Guide-Video.

Die in der vergangenen Season eingeführte Heldin Kiriko schaltet ihr in Season 2 übrigens durch Herausforderungen frei.

Was hat Blizzard geändert? Für Season 2 ändert Blizzard die zum Freischalten eines Helden benötigte Stufe. Während Spieler in Season 1 für Kiriko noch Stufe 55 erreichen mussten, ist für Ramattra nur noch 45 nötig.

So müssen Spieler jetzt entweder den Battle Pass kaufen, um sofortigen Zugriff zu erhalten, oder eine bestimmte Stufe in der kostenlosen Version des Passes erreichen.

Welchen Kritikpunkt geht Blizzard an? Bereits vor der Veröffentlichung des Shooters schaffte es Blizzard einige Fans zu verärgern. Das Entwicklerstudio änderte, wie ihr in Overwatch 2 Helden freischaltet .

Der krönende Abschluss für das Loadout von Ramattra ist seine Ultimative Fähigkeit „Vernichtung“. Ramattra wechselt bei der Aktivierung sofort in die Nemesisform und wird – ähnlich wie Zenyattas Ulti „Transzendez“- von einem Energieschwarm umgeben. Dieser hat allerdings keinen heilenden Effekt wie Zenyattas Transzendenz, sondern fügt allen Gegnern in Reichweite kontinuierlich Schaden zu.

Neben einer Veränderung des Map Pools sollen in Season 2 auch Balancing-Anpassungen für Sojourn und Doomfist sowie Ana, Bastion, Junker Queen, Kiriko, Mercy und Symmetra folgen (via overwatch.blizzard.com )

Was enthält Season 2? Zu den neuen Inhalten von Season 2 gehört der neue Tank „Ramattra“ sowie die neue Map „Shambal-Kloster“. Obendrein kündigte Blizzard die Rückkehr der Karte „Rialto“ an. Die Maps „Hollywood“ und „Watchpoint: Gibraltar“ wurden allerdings aus der Kartenrotation entfernt.

Overwatch 2 Season 2 startet am Dienstag, dem 06. Dezember 2022 und bringt neue Inhalte wie den Tank Ramattra und die Karte Shambali-Kloster mit. Außerdem geht Blizzard mit Season 2 einen der größten Kritikpunkte der Community an.

