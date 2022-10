Overwatch 2 denkt über den Nerf eines beliebten Helden nach – „Werden vielleicht Anpassungen vornehmen“

Die Entwickler von Overwatch 2 haben sich in einem Blog-Post am 13. Oktober zu einigen Helden des Shooters und möglichen zukünftigen Anpassungen geäußert.

Was sagt Blizzard zu zukünftigen Anpassungen? Während das Entwicklerteam derzeit keine unmittelbaren Änderungen bezüglich der Spielbalance beabsichtige, seien „eine Reihe von Balance-Änderungen für die zweite Saison“ geplant (via overwatch.blizzard.com). Im Verlauf des Textes gehen die Entwickler genauer auf einige Helden ein.

Um welchen Helden geht es? In dem Blog-Post äußert sich Blizzard auch zu dem beliebten DPS-Helden Genji. Dieser sei zusammen mit Sojourn beim Overwatch 2-Launch einer der beliebtesten Charaktere gewesen und habe eine dominante Win-Rate gehabt. Diese gibt an, zu viel Prozent ein Held eine Runde gewinnt, wenn er gespielt wird.

Nachdem Genji einen starken Start gehabt habe, ist seine Win-rate mittlerweile etwas gesunken und liegt nun bei 52 %. Blizzard wolle den beliebten Schwertkämpfer nun im weiteren Verlauf der Saison beobachten, um sicherzustellen, dass er nicht zu stark ist.

Wird es einen Genji-Nerf geben? Zu einer möglichen Änderung von Genji in Season 2 sagt Blizzard in dem Blog-Post: „Wir werden […] in der zweiten Saison vielleicht Anpassungen vornehmen.“

Blizzard hält sich durch diese Formulierung die Möglichkeit offen, Genji in Season 2 oder darauffolgend anzupassen. Jener Nerf ist zwar nach aktuellem Stand nicht garantiert, doch völlig ausgeschlossen werden kann er ebenfalls nicht. Sicher scheint jedoch, dass Genji Season 1 ohne Änderung übersteht.

Der agile Schwertkämpfer

Was macht Genji so beliebt? Genji ist ein vielseitiger und schneller DPS-Held, der besonders von seiner Mobilität und dem damit verbundenen Movement profitiert. Dieses wird durch zwei Fähigkeiten des Schwertkämpfers zusätzlich verstärkt.

Mit der „Cyber-Agilität“ kann Genji Wände erklimmen und an hoch gelegene Stellen einer Map gelangen. Außerdem ermöglicht ihm diese passive Fähigkeit einen Doppelsprung, der auch im Kampf nützlich ist. Während des Doppelsprungs macht Genji nämlich eine Rolle in der Luft und stellt dadurch in Kombination mit seinem schmalen Körper ein vergleichsweise schwierig zu treffendes Ziel dar.

Hinzu kommt der sogenannte „Swift-Strike“ des beweglichen Helden, mit dem er einen schnellen Dash ausführen kann. Doch auch Genjis Ultimative-Fähigkeit, das „Dragonblade“, sowie seine Shuriken sind im Kampf nicht zu unterschätzen. In unserer Overwatch 2-Tier-List schafft es Genji in den A-Tier.

Was haltet ihr von Genji? Ist er aktuell zu stark, zu schwach oder genau richtig? Was würdet ihr von einem Nerf für den beliebten Helden halten? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr seid noch auf der Suche nach Tipps, die euch den Einstieg in Overwatch 2 vereinfachen? Auf MeinMMO findet ihr 5 Anfänger-Tipps für Overwatch 2, mit denen ihr leichter Siege holt.