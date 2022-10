Overwatch 2: Counter-Liste – So kontert ihr jeden Helden

Wie kontert man … ? Diese Frage stellt sich jeder Spieler früher oder später in Overwatch 2. MeinMMO verrät euch in der handlichen Liste, welche Helden sich am besten gegen andere eignen.

Was finde ich hier? Wir zeigen euch für alle 35 Helden die jeweils 4 besten Konter-Helden und erklären euch kurz, warum sie sich als Konter eignen. Bedenkt, dass wir hier „Hard Counter“ erklären, also solche, die speziell gegen den Spielstil einzelner Helden effektiv sind.

Beachtet außerdem, dass ein besonders guter Spieler nicht unbedingt nur durch einen anderen Helden gekontert werden kann. Übung spielt eine große Rolle.

Die Liste ist alphabetisch geordnet und basiert unter anderem auf externen Informationen wie denen von RockPaperShotgun, Beobachtungen der Spiele von Profis und eigenen Erfahrungen. Ihr findet auf MeinMMO außerdem weitere nützliche Guides und Tipps:

Ana-Konter

Genji

Tracer

D.Va

Widowmaker

Genji und Tracer sind so wendig, sodass es Ana schwer fällt, sie zu treffen. Beide sind Flankierer und können sich als solche schnell um das gegnerische Team herum manövrieren, um Ana anzugreifen. Reagiert ihr Team nicht, ist sie schnell ausgeschaltet.

Widowmaker gewinnt Scharfschützen-Duelle gegen Ana in der Regel, da sie die Heilerin mit einem Kopfschuss erledigen kann. D.Va kann mit ihrer Verteidigungsmatrix sämtliche von Anas Fähigkeiten negieren und sogar ihre Ultimate unter Umständen nahezu nutzlos machen.

Ashe-Konter

Reinhardt

Widowmaker

Hanzo

Sombra

Hanzo und Widowmaker sind die einzigen Helden, welche auf der bevorzugten Reichweite von Ashe oder sogar darüber hinaus ein Duell gewinnen können. Ein Kopfschuss alleine kann die Gesetzlose ausschalten.

Reinhardts Schild ist ein mächtiges Werkzeug gegen Ashe, da sie nicht genug Schaden austeilen kann, um ihn zu brechen. Sombra kann Ashe mit einem gezielten Hack zu schnell erledigen, als dass Ashe reagieren könnte.

Baptiste-Konter

Ana

Lúcio

Hanzo

Roadhog

Die größte Stärke von Baptiste ist sein Unsterblichkeits-Feld. Dieses verhindert aber nicht jeglichen Schaden, sondern lässt Verbündete noch immer auf gefährlich wenige Lebenspunkte fallen. Ana kann mit ihrer Granate Heilung verhindern und öffnet so den Weg für Kills nach dem Unsterblichkeits-Feld.

Hanzo übt so viel Druck aus, dass Baptiste dem normalerweise nicht standhalten kann. Besonders eine Ultimate fügt so lange Schaden zu, dass Gegner entweder nach dem Unsterblichkeits-Feld oder beim Fluchtversuch sterben. Lúcio kann Feinde einfach aus dem Feld drücken und auch von Baptistes Ultimate wegstoßen.

Da Baptiste relativ nah ans Geschehen muss, um effizient zu sein, kann er leicht von einem Roadhog-Haken getroffen und mit einer Combo getötet werden.

Bastion-Konter

Junkrat

Roadhog

Ana

Reaper

Da Bastion einen großen Körper hat, ist er ein leichtes Ziel für Junkrat und Reaper, die ihn in Sekunden töten können. Das Gleiche gilt für Roadhog, wenn Bastion versucht, ihn aus der Nähe in seiner Panzer-Konfiguration zu beharken.

Ana kann ihn in seinen Konfigurationen einfach schlafen legen. Bastion verliert noch mehr seiner ohnehin schon eingeschränkten Mobilität, wenn er seine Konfiguration ändert.

Brigitte-Konter

Bastion

Pharah

Zarya

Echo

Alle hier genannten Helden haben einen so enormen Schadens-Output, dass sie Brigitte samt ihres Schildes sprichwörtlich schmelzen können. Sie bleiben dabei entweder so weit außer Reichweite oder haben selbst zu viele Lebenspunkte, als dass Brigitte ihre Selbstheilung nutzen oder das Duell dadurch gewinnen kann.

Cassidy-Konter

Widowmaker

Hanzo

Baptiste

Winston

Cassidy ist auf kurzer Distanz am tödlichsten, da seine Granate viel Schaden austeilt. Widowmaker und Hanzo, unter Umständen auch Ashe, können aus so großen Distanzen angreifen, dass sich Cassidy kaum wehren kann. Für ihn wird es schwer, auf diese Entfernung noch etwas zu treffen.

Winston kann mit seinem Sprung jederzeit in die Offensive gehen. Baptiste verhindert mit seinem Unsterblichkeits-Feld, dass Cassidys Ultimate auch nur einen Kill landen kann.

D.Va-Konter

Zarya

Roadhog

Brigitte

Kiriko

Gegen Zarya und Brigitte ist D.Vas Verteidigungsmatrix nutzlos. Zugleich können beide so lange durchhalten, dass der Mech zerstört und die Pilotin selbst kurz darauf erledigt werden kann. Mit gutem Movement ist es für D.Va schwer, genügend Treffer im Duell zu landen.

Roadhog trifft D.Va mit seinem Haken auch durch die Matrix und kann sie mit richtigem Timing so an unbequeme Positionen ziehen. Kiriko verhindert mit einem gezielten Wurf ihres Anhängers den Tod ihrer Teammitglieder durch einen explodierenden Mech, da der Anhänger, anders als das Feld von Baptiste, für eine Sekunde vollständig vor Schaden schützt.

Doomfist-Konter

Reaper

Pharah

Echo

Roadhog

Die größte Stärke von Doomfist ist seine Beweglichkeit. Sowohl Pharah als auch Roadhog können ihn daran hindern, sich nach einem Angriff zurückzuziehen. Doomfist ist damit relativ wehrlos dem Schaden ausgeliefert.

Durch seinen bulligen Körper ist Doomfist ein leichtes Ziel für den Schaden von Echo und Reaper, die ihn selbst durch seinen Block hindurch erledigen können. Wo Echo auf genügend Reichweite bleibt, kann sich Reaper exzellent selbst gegen Doomfists Schaden heilen.

Echo-Konter

Widowmaker

Soldier: 76

Ashe

Cassidy

Da Echo vor allem durch ihre Flug-Fähigkeit an Stärke gewinnt, sind die sogenannten „Hitscan-Helden“ ihre stärksten Konter. Hitscan bedeutet: der Schuss trifft exakt auf dem Fadenkreuz und verliert auf Distanz nicht an Höhe.

Wer gut zielen kann, trifft mit jedem Hitscan-Helden die in der Luft eher unbewegliche Echo. Widowmaker hat den weiteren Vorteil, dass ihre „gestohlene“ Ultimate verhältnismäßig nutzlos für Echo ist.

Genji-Konter

Pharah

Zarya

Brigitte

Mei

Da Mei und Zarya sogenannte „Strahlenwaffen“ nutzen, kann Genji hier nichts reflektieren. Er verliert sogar deutlich an Geschwindigkeit, wenn Mei ihn angreift und büßt damit seine größte Stärke ein, während er ordentlich Schaden kassiert.

Ähnlich kann Brigitte mit Kombinationen aus ihrem Schild und dem Flegel genügend Schaden blocken und sich selbst heilen, um Genji im Duell zu töten. Pharah bleibt grundsätzlich außerhalb von Genjis Reichweite und kann mit ihrem Rückstoß sogar dessen Ultimate versauen.

Hanzo-Konter

Widowmaker

Genji

D.Va

Winston

D.Va, Winston und Genji zählen zu den berühmten „Dive-Helden“, deren Stärke darin liegt, einfach ins Gegner-Team zu platzen. Alle drei können Hanzo zusetzen, indem sie ihm näher kommen, als ihm lieb ist. Stehen sie an ihm, hat Hanzo kaum Möglichkeiten zur Flucht.

Widowmaker ist der einzige Held, der es auf Hanzo auf der maximalen Distanz aufnehmen kann. Da sie aber eine Hitscan-Waffe benutzt, Hanzo dagegen Projektile, die ihr als Spieler berechnen müsst, ist es für Widowmaker normalerweise leichter, das Duell zu gewinnen.

Junker Queen-Konter

Bastion

Zenyatta

Lúcio

Ana

Junker Queen verfügt über so gut wie keine defensiven Fähigkeiten. Bastion kann sie damit recht leicht einfach in seiner Panzer-Konfiguration vernichten, besonders in Verbindung mit Zenyatta. Gegen dessen Schadensverstärkung ist Junker Queen machtlos.

Lúcios Ultimate ist die einzige Support-Ulti, welche Junker Queen kontert, da sie nicht direkt heilt, sondern einen Schild verleiht. Ana kontert mit ihrer eigenen Anti-Heilung die stärkste Überlebens-Fähigkeit von Junker Queen, die darin besteht, sich selbst zu heilen.

Junkrat-Konter

Pharah

Widowmaker

Kiriko

Lúcio

Pharah und Widowmaker können beide außerhalb der Reichweite von Junkrat bleiben, um ihn zu erledigen. Nehmen sich die beiden Junkrat als Ziel, kann dieser nicht viel mehr machen, als Schutz zu suchen und den Kampf zu meiden.

Kiriko und Lúcio können beide mit ihren Fähigkeiten bzw. Ultimates verhindern, dass Junkrat das Team mit einem Kamikazereifen auslöscht.

Kiriko-Konter

Roadhog

Sombra

Sojourn

Widowmaker

Kiriko kann sich mit ihrer Sprung-Fähgikeit schnell zu einem Verbündeten teleportieren. Sie muss deswegen schnell mit einem Schadens-Burst erledigt werden. Das schaffen Widowmaker und Sojourn am besten.

Sombra kann mit einem gezielten Hack einen Teleport oder eine Unverwundbarkeit verhindern und Kiriko dann ausschalten. Ähnlich funktioniert es mit Roadhogs Haken, da sich Kiriko oft in die Nähe ihrer Verbündeten an der Front begeben muss.

Lúcio-Konter

Moira

Lúcio

Torbjörn

Pharah

So seltsam es klingt, ist Lúcio einer der besten Konter für sich selbst. Denn durch seinen Wallride ist der Held eine echte Plage. Der Rückstoß von Lúcio selbst kann den Skater aber leicht von Wänden holen und ihn so verwundbar machen. Ähnlich verhält es sich mit Pharah.

Torbjörn und Moira haben beide den Vorteil, dass sie nicht oder nur grob zielen müssen, um Lúcio zu treffen. Seine Wendigkeit wird durch ihre Angriffe bzw. Torbjörns Geschütz negiert, sodass dem Heiler nur noch die Flucht bleibt, wenn er nicht sterben will.

Mei-Konter

Pharah

Reaper

Kiriko

Zenyatta

Da Mei nur recht langsame Eiszapfen feuern kann, ist Pharah in einem Duell auf Distanz normalerweise im Vorteil. Ebenso kann sich ein guter Reaper leicht gegen ihren Schaden heilen und sie dank ihrer großen Hitbox schnell erledigen.

Zenyatta kontert Meis mächtige Ultimate leicht mit seiner eigenen und verhindert so Team-Tode. Kiriko kann einzelne Verbündete mit ihrem Suzu des Schutzes davor bewahren, verlangsamt, eingefroren oder getötet zu werden.

Mercy-Konter

Widowmaker

Roadhog

Reaper

Winston

Widowmaker und Roadhog können beide Mercy mit nur einem Schuss bzw. einer Combo töten, insbesondere, wenn die Heilerin versucht, einen Verbündeten riskant wiederzubeleben. Dazu kommt, dass Widowmaker sie mit einem gezielten Schuss aus der Luft holen kann, wenn Mercy an Pharah klebt oder ihre Ultimate gezogen hat.

Winston und Reaper können beide über das gegnerische Team hinweg springen oder sich hinter dieses teleportieren, um die relativ schutzlose Mercy aus der hinteren Reihe zu pflücken. Stehen Verbündete ungünstig, hat Mercy keine Chance, um zu entkommen.

Moira-Konter

Widowmaker

Ana

Sombra

Roadhog

Roadhog und Sombra können die mächtige Koaleszenz von Moira mit einem Hack bzw. Haken unterbrechen und sie sogar kurz darauf durch ihren enormen Schaden erledigen. Normalerweise bleibt Moira dann nicht einmal die Zeit, sich mit ihrem Phasensprung in Sicherheit zu bringen.

Widowmaker ist ein Konter gegen viele Supports, da sie aus sicherer Entfernung mit einem gezielten Kopfschuss so gut wie alles erledigen kann. Ana verhindert mit ihrer Granate, dass Moira selbst oder ihre Verbündeten durch die Ultimate geheilt werden und eröffnet ihrem Team so kurz die Möglichkeit für einen Gegenangriff.

Orisa-Konter

Reaper

Zenyatta

Reinhardt

Brigitte

Reaper ist als Tank-Killer bekannt und Orisa mit ihrem massigen Körper dient als gutes Ziel für seine Inferno-Schrotflinten. Durch eine Verstärkung von Zenyatta schmilzt sie regelrecht und der Unterstützer selbst ist durch seine Kugeln eine große Bedrohung.

Reinhardt kann sein ganzes Team mit seinem Schild schützen, indem er Orisas Ultimate schlicht abblockt. Ähnliches gilt für Brigitte, allerdings schützt diese nur sich selbst. In einem 1 gegen 1 kann sie jedoch einer Orisa ebenfalls zusetzen, indem sie um sie herum tanzt und sich gegen den erhaltenen Schaden heilt.

Pharah-Konter

Widowmaker

Ashe

Soldier: 76

Sojourn

Da Pharah möglichst viel Zeit in der Luft verbringen will, dort aber verhältnismäßig immobil ist, sind Hitscan-Helden starke Konter für sie – also jene Helden, die genau auf dem Fadenkreuz treffen.

Soldier: 76 ist besonders gefährlich, da er mit seiner „Aimbot“-Ultimate quasi einen garantierten Kill auf Pharah bekommt.

Reaper-Konter

Ana

Zenyatta

Widowmaker

Pharah

Zenyatta kann mit seiner Transzendenz den Totentanz von Reaper vollständig negieren. Ebenso kann eine Ana einen Reaper im ersten Moment seiner Ultimate einfach einschläfern. Sie muss nur schnell genug reagieren. Das erfordert etwas Übung darin, lesen zu können, wann ein Reaper seine Ultimate ziehen will.

Da Reaper nur auf nächster Distanz stark ist, können Widwomaker und Pharah ihn leicht ausschalten. Vor allem, da beide aus größerer Reichweite eine bessere Übersicht über das Schlachtfeld haben, ist es für Reaper schwer, so unbemerkt zu bleiben.

Reinhardt-Konter

Ana

Bastion

Junkrat

Reaper

Bastion und Junkrat haben einen so enormen Schadens-Output, dass sie Reinhardts Schild in Sekunden zerstören können. Seine Verteidigung wird dadurch quasi nutzlos und sein Team ist ungeschützt gegen weitere Angriffe.

Reinhardt ist als massiver Tank außerdem ein gutes Ziel für den Tank-Killer Reaper. Setzt er zu einem Sturmangriff an, kann Ana ihn einfach mit einem Schlafpfeil schlafen legen.

Roadhog-Konter

Reaper

Ana

Zarya

Widowmaker

Reaper und Zarya sind die einzigen Helden, die es mit Roadhog im Nahkampf aufnehmen können und auch nur durch ihre defensiven Fähigkeiten. Sie können mehr Schaden an dem Tank anrichten als er an ihnen.

Ana ist mit ihrer biotischen Granate enorm nützlich, um die starke Selbstheilung von Roadhog nichtig zu machen. Widowmaker kann dem schwerfälligen Tank aus der Ferne leicht Kopfschüsse verpassen.

Sigma-Konter

Orisa

Reaper

Zenyatta

Genji

Orisa kann viel von Sigmas Schaden absorbieren und dessen Barriere gleichzeitig leicht selbst zerlegen, um ihn so seiner starken Defensive zu berauben. Reaper als Tank-Killer ist eine exzellente Wahl, um Sigma selbst zu erledigen.

Zenyatta kontert insbesondere Sigmas Ultimate, indem er seinen eigenen Tod und den seiner Verbündeten verhindern kann. Genji ist kein direkter Konter zu Sigma, kann ihn aber ausspielen, indem er das Team hinter Sigma ausschaltet. Ist seine Barriere umgangen, kann Sigma sein Team nur wenig schützen.

Sojourn-Konter

Zarya

Winston

Widowmaker

Lúcio

Zarya kann Sojourns beständigen Schaden nutzen, um sich selbst zu stärken, sodass sie zu einer Gefahr für das gegnerische Team wird. Winstons Schildkuppel schützt sein ganzes Team vor Sojourns gefährlicher Railgun und er kann selbst den Kampf zu der Soldatin tragen.

Widowmaker ist durch ihre Distanz ein starker Konter, dem Sojourn nur wenig entgegensetzen kann, da ihre Streuung zu groß ist. Lúcio ist so wendig, dass Sojourn nahezu perfektes „Track Aim“ haben muss, um ihn in einem Duell zu treffen. Seine Ultimate schützt zudem sein Team von Sojourns Übertaktung.

Soldier: 76-Konter

Roadhog

Winston

Genji

Sigma

Roadhog und Winston haben beide zu viele Lebenspunkte, als dass Soldier sie zuverlässig töten könnte. Zugleich können sie dem Soldaten selbst so zusetzen, dass er in einem direkten Duell so gut wie immer verliert.

Ähnlich verhält es sich mit Genji und seiner Wendigkeit. Besonders, wenn dieser es schafft, die Helix-Rakete zu reflektieren, ist Soldier: 76 schnell Geschichte. Sigma kann Soldier mit seiner Barriere blockieren oder schlicht dessen Kugeln absorbieren.

Sombra-Konter

Hanzo

Widowmaker

Junkrat

Roadhog

Hanzo und Widowmaker sind zwar gleichermaßen anfällig für Sombra, aber durch ihre Fähigkeiten, Gegner aufzudecken und das Schlachtfeld zu beobachten, fällt es der Hackerin schwerer, Flankenangriffe durchzuführen.

Junkrat kann mit seinen Fallen Seitenwege blockieren und Sombra so entweder aufhalten oder zumindest dazu zwingen, Umwege zu gehen. Roadhog ist zu stabil, um sofort von Sombra getötet zu werden und wenn sie jemand anderen hackt, reicht es, wenn sich der Koloss zu ihr umdreht, um sie mit einer Haken-Kombo sofort zu eliminieren.

Symmetra-Konter

Pharah

Winston

Tracer

Echo

Echo und Pharah können beide Symmetras gefährliche Geschütze sowie die Heldin selbst aus der Entfernung erledigen. Symmetra kann dagegen so gut wie nichts ausrichten. Tracer ist als Ziel zu wendig und klein. Wenn Symmetra in einem Duell nicht glücklich ein voll aufgeladenes Alternativfeuer trifft, verliert sie die Begegnung.

Winston kann Symmetra durch seine Sprünge zusetzen und mit seiner Kanone leicht die Geschütze zerlegen, ehe sie ihm zu gefährlich werden.

Torbjörn-Konter

Pharah

Junkrat

Echo

Widowmaker

Pharah, Junkrat und Echo können Torbjörn und dessen Geschütz entweder aus der Entfernung oder sogar um Ecken herum erledigen. Das automatisch zielende Geschütz kann dagegen wenig tun, Torbjörn mit seinen trägen Projektilen ohnehin nicht.

Widowmaker ist ein genereller Konter gegen Helden mit wenig Beweglichkeit und vor allem einem verhältnismäßig großem Kopf, wie Torbjörn ihn hat. Einen sofort tödlichen Kopftreffer zu landen, ist für sie hier leichter.

Tracer-Konter

Roadhog

Brigitte

Junkrat

Winston

Roadhog und Brigitte haben beide die Möglichkeit, Tracer mit nur einer Combo in weniger als einer Sekunde zu töten. Selbst sehr gute Tracer-Spieler haben hier zu wenig Zeit, um zu reagieren – außer, sie können exakt vorhersagen, was passiert. Und sogar dann ist es schwer.

Junkrat kann die von Tracer genutzten Flankier-Wege mit Fallen versehen, sodass Tracer Umwege gehen muss, sich durch Feuer verrät oder gefangen wird. Winston hat den Vorteil, dass seine Strahlenwaffe die bewegliche Tracer fast immer trifft, wenn er nur grob zielt.

Widowmaker-Konter

Reinhardt

Winston

Genji

Wrecking Ball

Reinhardt und Winston sind die vermutlich stärksten Konter gegen Widowmaker, allein durch ihre Schilde. Selbst, wenn Widowmaker ihre Ziele genau sehen kann, verhindern die Schilde doch ihre Kills. Winston kann ihr durch seinen Sprungangriff zusätzlich näher kommen, als ihr lieb ist.

Ähnlich ist es bei Genji und Wrecking Ball. Beide erreichen Widowmaker in der Regel, ehe diese sich wirklich wehren kann und in der Nähe ist sie nahezu schutzlos. Wrecking Balls großer Vorteil ist zudem seine enorm kleine kritische Trefferzone, die gar nicht vorhanden ist, wenn er sich schnell bewegt.

Winston-Konter

Reaper

Roadhog

Ana

Junkrat

Reaper, Roadhog und Junkrat profitieren allesamt von Winstons enormer Größe, die ihn zum leichten Ziel für ihre Angriffe macht. Roadhog und Reaper haben zudem Selbstheilung, Winston nicht. Sie gewinnen ein Duell im Regelfall.

Ana hat mit ihrem Schlafpfeil das beste Werkzeug, um vor allem die Ultimate des Gorillas zum größten Teil nutzlos zu machen – oder ihn einfach im Sprung schlafen zu legen.

Wrecking Ball-Konter

Reaper

Roadhog

Bastion

Brigitte

Reaper, Roadhog und Bastion haben durch ihren enormen Schaden leichtes Spiel mit Wrecking Ball. Dieser kann nicht viel tun, als zu fliehen oder den Schaden einzustecken und im Duell im schlimmsten Fall zu verlieren.

Brigitte und Roadhog haben zudem die Möglichkeit, entweder den heranrollenden Hamster direkt abzufangen oder ihn an der Flucht zu hindern. Seine starke Mobilität wird so enorm eingeschränkt.

Zarya-Konter

Bastion

Sombra

Zenyatta

Widowmaker

Bastion ist der einzige Held im Spiel, der in kurzer Zeit genügend Schaden anrichten kann, um Zarya trotz ihrer Schutzblasen zu töten, ohne dabei selbst draufzugehen – insofern ihr gut genug spielt. Sombra kann zumindest die Schilde kurzzeitig deaktivieren, was sie wertvoll macht.

Zenyatta sorgt für starken Schadens-Output, selbst als Heiler und schützt sein Team mit seiner eigenen Ultimate, wenn es von Zaryas Gravitonbombe gefangen wurde. Widowmaker ist nur ein indirekter Konter gegen Zarya, aber da Zarya ihr Team nur wenig schützen kann, hat die Scharfschützin besseren Zugang zu allen anderen Gegnern und leichten Kills.

Zenyatta-Konter

D.Va

Junker Queen

Widowmaker

Genji

Da Zenyatta ein sehr kompaktes Model hat, kann D.Va ihn mit ihren Kanonen leicht treffen und ausschalten. Außerdem ist Zenyattas Ultimate machtlos gegen D.Vas explodierenden Mech, nur der Heiler selbst überlebt die Explosion dann. Seine Form und die geringen Lebenspunkte machen ihn auch zu einem leichten Ziel für Widowmaker.

Junker Queen kann Zenyattas Heilung mit ihrer eigenen Ultimate vollständig verhindern und teilt zudem selbst genug Schaden aus, um den Heiler im Zweifelsfall zu töten. Genji ist schlicht zu beweglich, als dass Zenyatta ein Duell zuverlässig gewinnen könnte.

