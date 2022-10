In Overwatch 2 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) herrscht aktuell Verwirrung. Spieler versuchen, in den Rängen von Season 1 aufzusteigen und finden sich auf unerwartet niedrigen Plätzen wieder. MeinMMO hat nachgefragt, was da los ist und Antwort von Blizzard erhalten.

Was ist das Problem? Seit Release von Overwatch 2 ist in der Community ein großes Thema, ob das Ranked-System des neuen Shooters kaputt sein könnte. Viele Spieler berichten, dass sie auf Silber- oder sogar Bronze-Rängen eingestuft wurden.

Das ist sogar Spielern passiert, die zuvor zu den 500 Besten ihrer Region gehört haben. Normalerweise berücksichtigt das System von Overwatch vorhergehende Ränge und stuft nach den Platzierungs-Matches entsprechend höher ein.

Bei Overwatch 2 war das aber nicht der Fall. So gut wie jeder fing irgendwo auf Bronze an, dem niedrigsten Rang, auf dem sich sonst vor allem Einsteiger tummeln. Das war weder für die Profis, noch für die „echten Bronze-Spieler“ ein Vergnügen.

Das sagt Blizzard dazu: Wir haben bei Blizzard nachgefragt, ob das Ranked-System tatsächlich kaputt oder ob das eine gewollte Änderung ist. Hier die Antwort:

Alle Spieler, die im Ranglistenmodus von Overwatch 1 eingeordnet wurden, bekamen mit dem „Competitive 2.0“-System einen angepassten Rang. Overwatch 2 ist ein sehr anderes Spiel, also haben wir eine Formel angewandt, die wiederkehrenden Spielern die Möglichkeit gibt, ihren Rang neu zu definieren, wenn sie in das neue Competitive starten.

In einem Blogpost heißt es darüber hinaus, dass es einen Bug mit den Einordnungen hab. Selbst mit dem neuen Ranked-System sei es also wohl nicht beabsichtigt gewesen, so niedrig einzusteigen.

Mit einem Bugfix soll das aber behoben worden sein. Es sollte Spielern nun leichter fallen, auf ihren eigentlich angedachten Rang zu klettern und solche, die ihre ersten Matches spielen, sollten auch gleich richtig eingeordnet werden.

Overwatch 2 erhielt ein völlig neues Ranked-System. Das Wichtigste zum Helden-Shooter seht ihr hier in 43 Sekunden:

7 Siege – Trotzdem kein Aufstieg

Die Spieler haben allerdings noch eine weitere Beschwerde. Overwatch 2 hat ein neues System eingeführt, mit dem ihr in der Rangliste aufsteigt:

statt Punkte für jedes Match zu bekommen, werden Siege und Niederlagen gesammelt

gewinnt ihr 7 Spiele, wird euer Rang entsprechend angepasst

verliert ihr 20 Matches oder schließt sie unentschieden ab, wird der Rang ebenfalls angepasst

Der Punkt ist hier, dass ihr nicht direkt auf- oder absteigt, sondern einen „angepassten Rang“ bekommt. Das bedeutet auch, dass ihr nach 7 Siegen auf der gleichen Stufe bleiben oder sogar absteigen könnt.

Von welchen Faktoren die neue Bewertung abhängt, ist dabei absolut unklar. Viele Fans beschweren sich aber, dass so die Motivation an den Ranglistenspielen schnell verfliegt. Schließlich könne man überhaupt nicht abschätzen, ob es sich überhaupt lohnt, noch zu spielen. Wenn man ohnehin auf dem gleichen Rang bleibt, bräuchte man es gar nicht erst versuchen.

Wir fragten bei Blizzard nach, ob das System genau so beabsichtigt ist. Eine Antwort steht aktuell noch aus.

Wenn ihr euch trotzdem am Ranked-Modus probieren wollt, findet ihr hier unsere Tier-List mit den besten Helden in Overwatch 2.