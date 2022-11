Der neue Held von Overwatch 2 ist ein Terrorist, vor dem ihr echte Angst haben sollt

Die Macher von Overwatch 2 haben verraten, wer der neue Held in Season 2 werden soll. Ramattra ist der Anführer der Terror-Organisation Null Sector, mit der ihr schon früher zu tun hattet. Damit steht ihr das erste Mal so richtig auf der „bösen Seite“.

Wer ist der Held? Ramattra ist ein Omnic und guter Freund des friedvollen Mönchs Zenyatta. Er wird nach Sojourn, Kiriko und Junker Queen als neuer Tank-Held in Overwatch 2 spielbar sein, sobald Season 2 startet.

Ein genaues Datum dazu fehlt noch, möglich wäre jedoch ein Start um den 5. Dezember rum – da endet der Battle Pass der Season 1.

Ramattra ist außerdem der Anführer von Null Sector, der Terror-Organisation, gegen die ihr im Event „Aufstand“ (engl.: „Uprising“) kämpft. Null Sector ist eine Vereinigung von Omnics, die mit sehr drastischen Methoden für mehr Rechte kämpft und vor allem in London für viele Tote verantwortlich ist. Sie wurde im animierten Kurzfilm „Rise and Shine“ mit Mei als Terror-Organisation bezeichnet.

Während der Finalspiele der Overwatch League wurde ein kurzer Teaser zu Ramattra veröffentlicht, der dessen Hintergrundgeschichte beleuchtet. Ursprünglich vermuteten viele Fans schon seit 2019 den stämmigen Mauga als neuen Tank-Helden.

Vor dem Teaser konnten wir von MeinMMO an einem Reveal-Event zu Ramattra teilnehmen. Dabei haben die Entwickler von Blizzard uns einige Fragen zum neuen Helden beantwortet.

Seht hier den Teaser zu Ramattra:

„Ramattra wird die größte Bedrohung auf dem Schlachtfeld“

Das macht Ramattra besonders: Die größte Besonderheit an Ramattra ist, dass er zwei Formen haben wird: seine normale Omnic-Form und seine „Nemesis-Form“. Ähnlich wie Bastion kann er sich regelmäßig für kurze Zeit verwandeln.

Als Nemesis soll er zur buchstäblich größten Bedrohung des Spiels werden, indem seine Größe enorm anwächst. Wie genau das aussehen soll, wissen wir noch nicht, aber es gab schon einige Infos zu Ramattras Fähigkeiten:

als Omnic soll er auf Distanz „poken“, also Gegner piesacken und zugleich sein Team mit einer Barriere schützen

als Nemesis soll Ramattra in die Gegner stürmen und heftige Schläge austeilen, um zu den Gegnern in der hinteren Reihe durchzubrechen

insgesamt soll Ramattra mehr Fähigkeiten haben als die meisten Helden

die Rolle ist voraussichtlich ähnlich wie die von Winston oder D.Va als „Dive-Tank“

Die Idee an Ramattra ist, dass Gegner echte Angst vor ihm haben sollen, wenn sie sehen, dass er bald zur Nemesis wird. Kontern könnt ihr ihn wohl wie alle „großen“ Gegner, also etwa mit Bastion, Anas Schlafpfeilen oder Zenyattas Schadens-Debuff.

Was aktuell noch aussteht, ist die Freischaltung von Ramattra. Die neue Heldin Kiriko war für Free2Play-Spieler erst auf Stufe 55 des Battle Pass von Season 1 verfügbar. Ob Ramattra ebenfalls so viel Grind benötigt, wird laut Devs im Moment noch diskutiert.

Die neue Map von in Season 2 soll ebenfalls etwas mit Ramattra zu tun haben – dazu gab es aber noch keine Infos. Die Entwickler versprachen außerdem weitere Helden in der kommenden Zeit, vor allem Unterstützer, bei denen die Auswahl aktuell recht eingeschränkt ist. Mehr Infos zu Ramattra und weiteren Features sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

