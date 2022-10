Welche Helden spielt ihr in Overwatch 2 am liebsten?

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Also schießt los: Wie entscheidet ihr darüber, welche Helden ihr spielt? Orientiert ihr euch an Tier-Listen oder nehmt ihr einfach das, was am besten zu eurem Spielstil passt? Spielt das Aussehen und die Story der Helden für euch eine Rolle? Oder habt ihr vielleicht den Vorgänger gespielt und bleibt bei den Helden, die ihr euch schon damals gewählt habt?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr uns verraten, welche Helden eure Favoriten sind. Da Overwatch 2 eine ganze Menge spielbarer Charaktere anbietet, könnt ihr bis zu 5 Stimmen abgeben, damit möglichst keiner euerer Lieblinge übersehen wird.

Der Kern des Gameplays bliebt allerdings gleich: Ihr wählt aus einer bunten Mischung spielbarer Charaktere einen aus, der euch am meisten zusagt, und stürzt euch in die Matches. Nach über 5 Jahren seit dem Release des ersten Overwatch-Teils gibt es davon eine ganze Menge.

Mit dem Release von Overwatch 2 änderten sich diverse Gameplay-Aspekte des Spiels. So wurde die Gruppengröße von 6 auf 5 Spieler verringert, es kamen diverse neue Maps hinzu, etc.

