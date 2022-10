Overwatch 2: Miese Kombo sorgt spielend leicht für ganze Team-Kills

Ein fieser Trick in Overwatch 2 sorgt für zahlreiche Multi-Kills, denn die Kombination von zwei bestimmten Charakteren kann man quasi nicht überleben.

Mit Overwatch 2 wurden viele der bestehenden Helden deutlich überarbeitet und eine der größten Veränderungen betrifft dabei Orisa. Der Omnic-Tank hat grundlegend neue Fähigkeiten bekommen und erweist sich dadurch als ziemlich stark, um Feinde am Vormarsch zu hindern. Doch auch ihre ultimative Fähigkeit ist verheerend – wenn sie denn mal Ziele trifft. Und da kann man mit einem Trick nachhelfen.

Was ist Orisas Ultimate? Das Ultimate „Terrawoge“ („Terra Surge“) zieht alle Feinde in einem gewissen Umkreis zu Orisa. Dann beginnt sich die Fähigkeit aufzuladen und verursacht nach Ablauf der Zeit massiven Schaden um Orisa. Man kann die Fähigkeit frühzeitig zünden, dann wird der Schaden allerdings reduziert.

Die Schwierigkeit hierbei ist nun, dass die feindlichen Charaktere, nachdem sie herangezogen wurden, noch einige Sekunden zur Flucht haben. Wenn man den maximalen Schaden anrichten will, kann es also passieren, dass die Feinde bereits aus dem Einflussbereich der Fähigkeit entkommen sind. Daher muss man das Ultimate häufig schon verfrüht zünden und reduzierten Schaden in Kauf nehmen.

Wie funktioniert nun der Trick? Der „Trick“ ist eine Kombo mit der DPS-Heldin Symmetra. Die besitzt auch in Overwatch 2 noch die Fähigkeit, einen Teleporter aufzustellen. Durch den können Verbündete treten, um an eine andere Stelle teleportiert zu werden, an der Symmetra den zweiten Teleporter aufgestellt hat.

Eigentlich erlaubt der Teleporter immobilen Charakteren auch an höher gelegene Orte zu gelangen, bestimmte Abkürzungen zu nehmen oder sich einfach hinter den Feind zu bewegen – doch mit Orisas Ultimate ist noch ein anderer Trick möglich.

Denn während Orisa ihre Terrawoge bereits auflädt, kann Symmeta den Teleporter einfach unter Orisa platzieren. Das Gegenstück landet dann bei den Feinden, die sich für den Moment in Sicherheit wähnen.

Doch kurz bevor das Ultimate vollständig gewirkt ist, tritt Orisa dann durch den Teleporter – das geht nämlich auch, während das Ultimate bereits aktiv ist!

Das sorgt für ziemliche Überraschung und einen nahezu garantierten Mehrfach-Kill, denn den vollen Schaden von Orisas Ultimate überleben nur wenige Charaktere.

Inzwischen hat der Trick die Runde im Subreddit von Overwatch gemacht und viele versuchen, das nachzustellen. Das gelingt mal mehr und mal weniger – sorgt aber immer für eine Menge Spaß.

Kennt ihr andere Kombinationen dieser Art, die für besonders erstaunte Gesichter sorgen?

Orisa sieht man aktuell aber eher selten – denn die Profis benutzen alle den gleichen Tank.