Overwatch 2: Die besten Spieler der Welt zocken alle den gleichen Tank

Ein Charakter aus Overwatch 2 ist aktuell besser als alle anderen. Das führt dazu, dass die besten Spieler der Welt nur diese eine Heldin zocken.

Overwatch 2 ist inzwischen seit etwas mehr als 2 Wochen veröffentlicht und langsam, aber sicher hat sich herauskristallisiert, welche Helden aktuell besonders stark sind. Das wird vor allem noch dadurch verstärkt, dass Torbjörn und Bastion aktuell im gewerteten Modus gesperrt sind und somit als Konter herausfallen.

Zumindest für die Tank-Spieler hat das dafür gesorgt, dass eine Tank-Dame jetzt alle anderen aussticht und zum beliebtesten Helden der Profis überhaupt wurde: Zarya dominiert das Schlachtfeld.

Woher stammen die Daten? Der reddit-Nutzer „TheForrestFire“ hat sich die Daten der 30 besten Spieler jeder Rolle auf den NA-Servern angeschaut und dabei ziemlich Erstaunliches entdeckt:

In 83 % der Fälle ist Zarya der am meisten gespielte Tank-Charakter bei den Profis. In sogar 100 % der Fällen ist Zarya unter den „Top 3“ der meistgespielten Tank-Helden der Profis.

Welche Tanks die „Mains“ der 30 Profis sind und welche in den Top 3 vertreten sind. Bildquelle: TheForrestFire auf reddit

Das lässt natürlich alle anderen Tanks in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen.

Ebenfalls stark vertreten ist übrigens D.Va – die Mech-Pilotin landet immerhin bei 70 % (also 21 der Top 30) in den Top 3 der meistgespielten Tanks.

Warum ist Zarya so stark? Das liegt vor allem an ihrer Überarbeitung. Im ersten Overwatch besaß Zarya unterschiedliche Abklingzeiten, um sich selbst oder einen Verbündeten mit einer Barriere zu beschützen. In Overwatch 2 besitzt sie 2 Aufladungen, die sie frei verteilen kann. Sie kann also entweder sich selbst 2-mal beschützen oder aber einen Teamkollegen doppelt – oder teilt es, wie damals, einfach auf.

Das macht Zarya viel flexibler und erlaubt es ihr, das Team und sich selbst so zu beschützen, wie es am besten geeignet ist.

Zarya lasert im Augenblick alles weg, was ihr vor die Flinte kommt.

Gleichzeitig sorgt das aber auch dafür, dass Zarya ständig ein hohes Energie-Level hat, wodurch ihre Waffe viel mehr Schaden anrichtet.

Bei voller Energie pflügt Zarya sich nur so durch die Gegner und kann mit einer einzigen Magazin-Ladung im Verlauf von 5 Sekunden satte 850 Schaden anrichten, falls die ganze Munition trifft.

Ein weiterer Vorteil ist, dass man mit Zarya keine Kopfschüsse versuchen muss, da ihre Energiewaffe überall am Körper den gleichen Schaden anrichtet. Es genügt also, sich einfach den viel bulligeren Torso ins Ziel zu nehmen.

All das führt dazu, dass Zarya gerade nicht nur einen soliden Tank darstellt, sondern gleichzeitig auch die Rolle von einem DPS- und einem Support-Charakter einnimmt, der sich mit absorbiertem Schaden auch noch verbessert.

Immerhin: Blizzard ist die Problematik mit Zarya bekannt und sieht wohl ein, dass sie aktuell jeden anderen Tank einfach chancenlos übertrumpft. Daher wird es in der kommenden Woche wohl Nerfs für Zarya geben, um sie etwas auf das Niveau der anderen Tanks abzuschwächen.

Spielt ihr auch gerne Zarya? Oder gefällt euch ihr Spielstil als Tank nicht sonderlich?