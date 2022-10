Auch nach Wochen wissen wir nicht, wofür die „2“ in Overwatch 2 steht

Overwatch 2 ist ein Nachfolger. Aber so richtig begreift man nicht, was daran nun ein „Teil 2“ sein soll – findet zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn.

Overwatch 2 ist nun seit einigen Wochen draußen und hat einen ziemlich holprigen Start hingelegt. Nach Serverproblemen, die auch auf DDoS-Angriffe zurückzuführen sind, kam es zu verschiedensten Schwierigkeiten mit der Übernahme von Spielständen und Blizzard sperrte sogar einige Helden aufgrund verheerender Bugs.

Wer schon einige meiner Kolumnen gelesen hat, der weiß, dass ich zu Blizzard-Spielen in aller Regel eine recht starke Bindung habe. Ich mag die Spiele, sie haben mich immer lange unterhalten und im Vergleich zu anderen Spielen oft eine sehr hohe Qualität.

Wo ist die Blizzard-Qualität hin?

Doch das mit der Qualität ist so eine Sache, die ich zumindest bei Overwatch 2 anzweifel. Denn was in Overwatch 2 funktioniert ist im Grunde das, was auch schon bei Overwatch 1 durchweg positiv war. Das Gameplay ist actiongeladen. Mit einem Tank weniger sind die Kämpfe interessanter und die Charaktere machen einfach Spaß.

Gerade in einer festen Gruppe mit Ansagen, Gelächter und Panikschreien ist Overwatch 2 ein großer Spaß. Aber es ist vor allem deshalb so ein Spaß, weil das Gameplay an sich solide ist und das war es auch bereits in Overwatch 1. Was in Overwatch 2 am meisten Spaß macht, ist das, was aus Overwatch 1 noch übriggeblieben ist.

Es fehlt die Blizzard-Qualität, die so viele lieben

Doch das ganze „Drumherum“ ist für einen Launch eines großen Titels so voller Fehler und Ärgernisse gewesen, dass man hier bei aller Liebe nicht mehr von der Blizzard-Qualität sprechen kann, die viele von uns noch in Erinnerung und lieben gelernt haben. Hier eine Reihe der Fehler, die in den letzten Wochen auftauchten und einige davon noch bis heute bestehen.

Die MMR-Berechnung im gewerteten Modus war komplett kaputt. Alle Spieler landeten in „Bronze 5“, egal wie gut sie waren. Profis spielten hier wieder und wieder gegen blutige Anfänger, eine Balance war quasi nicht vorhanden.

Fortschritt bei einigen wöchentlichen Missionen wird einfach immer wieder zurückgesetzt.

D.VAs Ultimate trifft manchmal auch Leute, die ganz offensichtlich hinter einer Wand stehen.

Bastions Ultimate konnte nahezu unendlich oft abgefeuert werden. Der Fehler ist so gravierend, dass der Held komplett gesperrt wurde.

Torbjörns Fähigkeit kann man viel häufiger als geplant verwenden, auch er wurde im gewerteten Modus gesperrt.

Dazu kommen einige mehr als dreiste Angebote im Shop, die einen Rabatt auf ein „Bundle“ bewerben – ein Bundle, das vor einigen Tagen zuvor noch den gleichen Preis ohne Rabatt-Schild hatte und dessen Inhalt sich auch gar nicht einzeln kaufen lässt. Wird vermutlich auch ein Fehler sein, fühlt sich aber doppelt mies an.

D.Vas Explosion erwischt gerne auch mal Helden hinter soliden Mauern.

Inzwischen bin ich mir auch nicht mehr so sicher, dass bei Overwatch neue Helden, Anpassungen und Spielmodi wirklich auf Herz und Nieren getestet werden, bevor man sie auf die Spielerschaft loslässt.

Gerade die „Arkade“, in der es eher „Fun-Modi“ gibt, in denen man abschalten oder etwas simple Action erleben kann, waren in den ersten Wochen von so drastischen Fehlern befallen, dass normales Spielen quasi unmöglich war. Hier nur zwei kleine Beispiele:

Im Modus „Total Mayhem“, in dem alle Helden mehr Leben haben, Fähigkeiten stärker sind und kürzere Abklingzeiten haben, konnte Zarya ihren persönlichen Schild dauerhaft aktivieren. Sobald er ausgelaufen ist, konnte sie den Schild direkt wieder erneuern. Sie ist damit effektiv unsterblich. Es ist unglaublich albern, wenn eine Zarya den Payload über 30 Minuten alleine halten kann, weil sie schlicht unbesiegbar ist.

Der zweite „amüsante“ Fakt: Die neue Heldin Kiriko kann auch im Modus „Capture the Flag“ ihre Teleportation nutzen. Ja, auch während sie die Flagge trägt. Ihr könnt euch selbst ausmalen, wie viel Spaß der Modus macht, wenn der Flaggenträger sich einfach über die halbe Map teleportiert.

Sowas passiert einfach nicht, wenn man die Helden zumindest ein einziges Mal in diesen Modi getestet hätte. Das mussten die Spieler dann in der Live-Version erledigen.

Wofür steht eigentlich die 2?

All diese Probleme, Änderungen, Einschränkungen oder schlicht dreisten Abzocken sorgten dafür, dass in meiner Gruppe immer wieder die Diskussion aufkam, warum man das denn nun schon „Overwatch 2“ nennt. Denn weder die einzelnen Veränderungen noch die Summe daraus rechtfertigen aktuell, dass das Spiel als wirklicher Nachfolger gilt. Es gibt ein paar neue Maps und 3 neue Helden. Das ist aber auch ziemlich genau der Content (oder eher weniger), den Overwatch 1 in der ganzen Zeit auch erhalten hätte, wenn man die Entwicklung nicht zugunsten von Overwatch 2 auf Eis gelegt hätte.

Tatsächlich hat man sogar das Gefühl, nun weniger von Overwatch 1 zu haben als vor der Umstellung. Denn die zahlreichen Skins und kosmetischen Belohnungen, die man im ersten Spiel noch recht simpel über Lootboxen freischalten konnte, haben jetzt alle einen Preis im Shop und sind unmöglich durch Zeiteinsatz zu erspielen. Das, was man durch reines Gameplay in Teil 1 noch bekommen konnte, ist jetzt fester Teil der Monetarisierung.

Manche Helden wurden gar nicht verändert – wie Moira.

Overwatch 2 hat im Detail natürlich eine Menge verändert. Die Anpassungen und Reworks einiger Helden und vor allem die Reduktion des Formats von 6vs6 auf 5vs5 fallen durchaus ins Gewicht und haben das Spiel besser gemacht.

Aber das war’s halt auch. Ich schreie normalerweise nicht: „Das hätte man auch einfach in einem Patch machen können“ – aber hier finde ich es ziemlich angemessen.

Denn was wir bisher von Overwatch 2 gesehen haben, ist nicht mehr als ein Patch, der uns erspielbaren Content wegnimmt und aus Ausgleich dafür zwei neue Helden bringt sowie einen dritten, den man erst über rund 50 Stunden Spielzeit freischalten muss.

Die große Unbekannte: Der PvE-Modus

Als Overwatch 2 damals angekündigt wurde, da war der große „Selling Point“, dass man nun einen PvE-Modus bringen würde. Eine große Kampagne mit zahlreichen Helden und Bösewichten, anpassbaren Fähigkeiten und eben jeder Menge Koop-Spaß. Die ersten Screenshots daraus sahen überzeugend aus, die verschiedenen Möglichkeiten, Helden-Fähigkeiten anzupassen, klangen interessant.

Doch der PvE-Modus wurde vom Release des Hauptspiels getrennt und soll nun „irgendwann 2023“ kommen.

Ich habe wirklich große Hoffnungen in den PvE-Modus. Ich liebe die Overwatch-Charaktere, die Cinematics, die Comics, ihre Hintergrundgeschichten und ihre kleinen Sprüche, die sie untereinander austauschen. Ich will davon mehr haben, ich will eine spannende und dramatische Geschichte erleben.

Das Problem: Auch Blizzard weiß, wie beliebt die Charaktere sind und wie viele Emotionen die genialen Cinematics schon zu Zeiten von Overwatch 1 hervorgerufen haben.

Der große unbekannte Faktor ist nämlich, wie die Monetarisierung des PvE-Modus ablaufen wird. Denn als Overwatch 2 damals angekündigt wurde, herrschte in meinem Freundeskreis eigentlich eine gute Stimmung. Wir dachten uns, dass man für Overwatch 2 einmalig 40 € bis 70 € auf den Tisch legt und dafür dann eine umfangreiche Kampagne geliefert bekommt, die man auf mehreren Schwierigkeitsgraden mehrfach durchspielt.

Ich glaube schlicht nicht mehr, dass das bei Overwatch der Fall sein wird.

Mit dem PvE-Modus steht und fällt für viele Spieler, wie sie Overwatch 2 bewerten.

Ich weiß, dass ich mich hier ins „Glaskugel-Land der Spekulationen“ begebe, doch glaube ich auch, dass man aufgrund der letzten Monate durchaus einige Voraussagen treffen kann, was die Monetarisierung des PvE-Contents angeht. Egal ob bei StarCraft 2, Hearthstone oder World of Warcraft, Blizzard geht immer mehr dazu über, kleinere Häppchen zu servieren und die dann auch verkaufen zu wollen.

Meine Vermutung ist, dass wir im kommenden Jahr nicht „die Kampagne für 50 €“ bekommen werden, sondern dass das Ganze zerstückelt in mehreren Paketen erscheinen wird. Da gibt’s dann das „Tracer-Missions-Paket“ für 20 € oder das „Blackwatch-Story-Paket“ für 30 €. Vielleicht bekommen wir auch das „Gründung von Overwatch“-Intro umsonst, um alle für den PvE-Modus anzufixen.

Dafür spricht auch, dass Blizzard in den letzten Jahren extrem von Zahlen getrieben ist, wie etwa den monatlichen Nutzern eines Spiels. Da ist es einfach Gift für die Statistik, wenn man den PvE-Fans einmal eine dicke Kampagne hinlegt, die sie in wenigen Tagen durchspielen und danach Ruhe herrscht. Ein Release-Modell mit immer neuen Missionen, die alle 2-3 Monate erscheinen und jedes Mal Geld kosten, dürfte finanziell und statistisch schlicht die „bessere Entscheidung“ für Blizzard sein.

Aber hey, zumindest dieser Punkt ist bisher nur Spekulation. Blizzard hat also alle Chancen der Welt, um zu beweisen, dass der PvE-Modus richtig gut, zusammenhängend und nicht unnötig fragmentiert wird.

Vielleicht hat Overwatch 2 dann ja auch endlich die 2 im Namen verdient.