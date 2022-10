Overwatch 2 ist in seinen besten Momenten gut und in seinen schlechtesten richtig schmutzig

Overwatch 2 begeistert MeinMMO-Dämon Cortyn – doch gleichzeitig ist das Spiel richtig mies, denn Vieles ist schlicht ärgerlich und hinterhältig.

Gut drei Wochen ist es nun her, dass Overwatch 2 veröffentlicht wurde und inzwischen sind wir im ersten wiederkehrenden Event von Blizzards Heldenshooter, dem „Halloween Terror“. Und es gilt grundsätzlich noch das, was in den letzten Wochen immer wieder festgehalten wurde:

Overwatch 2 macht richtig Laune.

Das liegt zum einen sicherlich daran, dass es ein Spiel ist, das jeder Person in meinem Freundeskreis gefällt, zum anderen aber auch daran, dass das Gameplay einfach gut ist.

Das war es auch schon in Overwatch 1, daran hat sich wenig geändert. Es gehört einfach zu den großen Stärken von Overwatch, dass man ab und an mal der Held oder die Heldin des Teams sein kann. Wenn man als Mei mit einer Eiswand das Ultimate von Reinhardt blockt, als Cassidy die Pharah bei ihrem Raketenhagel vom Himmel holt oder wenn man als Kiriko die Unbesiegbarkeit von einer Sekunde genau so abpasst, dass das ganze Team die Explosion von D.Vas Mech überlebt.

Overwatch ermöglicht solche und andere Augenblicke immer wieder.

Mit einem Ultimate von D.Va zu treffen macht genau so viel Spaß, wie es zu vereiteln.

Es wird viel gelacht, wenn der Roadhog beim Versuch, jemanden in den Brunnen zu ziehen, selbst hinab geschubst wird. Es wird energisch mit den Augen gerollt, wenn der eine Random im Team, der natürlich Genji spielt, irgendwo in der Pampa herumhüpft und „I need healing!“ spammt.

Die knappen Matches, in denen man in der „Overtime“ noch panisch versucht, den Payload nur einen Zentimeter weiter zu schieben als das Gegnerteam, die coolen Team-Angriffe, wenn die Absprache gelingt und das gnadenlose Scheitern, wenn einer mal wieder seinen Einsatz verpasst.

All das macht Laune und wurde mit dem aktuellen „Wrath of the Bride“-Modus zu Halloween noch besser. Das ist nämlich ein erster Vorgeschmack auf den PvE-Modus und macht, zumindest einige Male, echt viel Spaß. Es ist ein cooler, kurzweiliger Story-Trip in einer typischen Grusel-Geschichte, wie sie im Overwatch-Universum stattfinden könnte.

Doch so cool ich den „Wrath of the Bride“-Modus auch finde, am Ende ist er nichts anderes als eine Werbeveranstaltung für die Skins im Shop.

„Das hat Blizzard schon geschickt gemacht, hier alle Skins zu zeigen und denen sogar ein bisschen Story zu geben.“

Das war die erste Reaktion eines Freundes, nachdem wir den neuen Junkenstein-Modus erfolgreich bewältigt hatten. Er hat einfach recht. Es fällt schwer, den neuen Spielmodus in einem anderen Licht zu sehen. Es ist ein großes Werbeschild für den Shop und die Skins dort. Denn die coolen Skins „testet“ man im Halloween-Modus und durch die Voicelines und die kleinen Dialoge fühlt man sich mit diesen Charakteren gleich noch etwas mehr verbunden. Das ist geschickt – und gleichzeitig so durchschaubar böse.

Aber ganz ehrlich? Ich find den Kiriko-Skin als Hexe richtig klasse. Würde er 10 Euro kosten, dann hätte ich ihn mir gekauft. Vermutlich hätte ich sogar über 15 Euro noch ernsthaft nachgedacht, so gut finde ich ihn. Stattdessen kostet er aber 2.600 Premium-Währung, was umgerechnet genau 26 Euro entspricht und ist Teil eines „reduzierten“ Bundles, mit allerhand Unsinn, den ich gar nicht will.

Die Preise für einzelne Skins liegen bei knapp 20 Euro – manchmal höher, weil man „ungewollten Unsinn“ dazu kaufen muss.

Besonders kurios ist, dass dieses Bundle mit seiner Preisreduktion komplett imaginär ist. Denn die einzelnen Objekte aus dem Bundle lassen sich gar nicht individuell kaufen. Da fällt es natürlich leicht, da dranzuschreiben, dass man hier 29 % sparen würde.

Diese Praxis, Bundles angeblich „reduziert“ zu verkaufen, deren Einzelteile nie zum Verkauf standen, wäre übrigens in sehr vielen Ländern rechtlich verboten. Blizzard umgeht das allerdings durch die Premium-Währung geschickt. Denn dadurch wird das Bundle ja nicht zum direkten Kauf für Echtgeld angeboten, sondern für Fantasie-Währung, für die solche Regeln nicht gelten – denn tatsächlich gekauft hat man ja nur die Overwatch-Münzen und nicht das Bundle.

Und auch die Tatsache, dass wir den „Reaper“-Skin kostenlos als Entschädigung für den verhunzten Launch des Spiels bekommen haben, kann ich inzwischen nicht mehr ernst nehmen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Skin ohnehin bekommen hätten, nur dann eben als Twitch-Drop.

Anders kann ich mir kaum erklären, warum man gerade als Twitch-Belohnung einen „exklusiven“ Skin für Winston bekommt, der schon seit 2 Jahren im Spiel ist.

Es wirkt einfach so, als hätte man hier die Belohnung rasch ausgetauscht und vermarkte sie später als „Tut uns leid“-Skin.

Genau in diesem Bereich zwischen „Overwatch 2 macht so viel Laune“ und „Overwatch 2 ist so schäbig“ bewegt sich Blizzards Helden-Shooter aktuell. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man an der Monetarisierung in den nächsten Monaten etwas drehen wird, denn so viele Kiriko-Hexen, wie mir gestern bereits begegnet sind, scheinen den Entwicklern recht zu geben. Offenbar sind viele andere bereit, sehr viel Geld im Shop eines Spiels zu lassen, bei dem man sich vor einigen Wochen noch all diese Dinge einfach selbst erspielen konnte.

Oder wie seht ihr das Ganze?