Egal, was ihr von Overwatch 2 haltet: Das Halloween-Event macht Laune

Overwatch 2 hat gerade eine ziemlich interessante PvE-Mission. Die sollte sich keiner entgehen lassen, denn so könnte auch Blizzards Kampagne aussehen.

In Overwatch 2 ist das Halloween-Event gestartet und der brachte den neuen „Junkenstein’s Revenge: Wrath of the Bride“-Modus. Wer dachte, dass es sich dabei nur um eine Neuauflage des Wellen-Modus von Junkenstein handelt, der irrt sich. Denn der neue Halloween-Modus ist deutlich mehr und vielleicht sogar ein Ausblick darauf, was uns im PvE-Modus von Overwatch erwarten könnte.

Daher gibt es von uns die klare Empfehlung: Schaut in den neuen Modus rein, solange er verfügbar ist.

Was ist das für ein Modus? Der Halloween-Modus „Junkensteins Rache: Zorn der Braut“ ähnelt eher einem kleinen Abenteuer und ist mit dem bekannten „Wellen“-Modus nicht zu vergleichen. Stattdessen beginnen die vier Helden an unterschiedlichen Punkten, müssen dann erst zueinander finden und anschließend eine Reihe von Missionen meistern, um die böse Braut von Junkenstein zu vertreiben. Es gibt eine einige Bosskämpfe, in denen es mitunter ziemlich hektisch zugeht und sogar ein paar echte Horror-Elemente haben es in den Modus geschafft – einschließlich einiger Jump-Scare-Momente.

Gespickt ist das mit Dialogen zwischen den vier Heldinnen, sodass sich eine kurze, aber durchaus kurzweilige Geschichte entwickelt.

Wie kann man den Modus starten? Der Spielmodus „Junkensteins Rache“ ist ein bisschen versteckt und nicht aus dem Hauptmenü zu sehen. Ihr müsst dafür die „Arkade“ ansteuern und dort den ganz linken Menüpunkt auswählen. Anschließend könnt ihr die Schwierigkeit bestimmen.

Im „Story“-Modus ist es nahezu unmöglich zu sterben, daher empfehlen wir, mindestens mit „Schwer“ einzusteigen – das bietet eine gute Herausforderung. „Experte“ oder gar „Albtraum“ ist dann nur etwas für eingespielte Teams, die alle vier verfügbaren Helden (Kiriko, Junker Queen, Soujorn und Ashe) wirklich gut beherrschen.

Die Map ist ziemlich finster gehalten – das trägt gut zur Atmosphäre bei.

Übrigens: Spielt den Modus am besten mit einer vollen Gruppe aus 4 Leuten. Denn Trolle können das Spiel blockieren, indem sie etwa einen Schlüssel aufheben und damit nicht zum verschlossenen Tor gehen.

PvE, wie es in Overwatch 2 sein könnte

Die große Hoffnung ist nun, dass dieser Modus eine Art Vorgeschmack darstellt, wie denn der PvE-Modus von Overwatch 2 aussehen könnte. Denn es ist schon erstaunlich, wie viel interessantes Gameplay Blizzard aus der eigentlich recht kleinen Karte „Eichenwalde“ rausgeholt hat – und das, obwohl die 4 Heldinnen überhaupt nicht anpassbar sind und die Gegner allesamt recht stupide (aber passend) agieren.

Wenn das Ganze also ein Indiz und ein Vorgeschmack dafür ist, wie die Kampagnen in Overwatch 2 aussehen können, dann dürfte das die Hoffnung so mancher Fans neu beflügeln.

Also, selbst wenn ihr mit Overwatch 2 und vor allem der Monetarisierung nichts anfangen könnt: Junkensteins Rache: Zorn der Braut lohnt sich in jedem Fall, denn das Gameplay macht einfach Spaß und erfordert gutes Teamplay.

Habt ihr den neuen Modus bereits ausprobiert? Oder könnt ihr mit dem Zorn der Braut nichts anfangen?

Mit einer miesen Kombo könnt ihr in Overwatch 2 übrigens gerade „leicht“ Team-Kills abfarmen.