Overwatch 2: Bastion ist weg und kehrt morgen wieder zurück – Darum wurde der Held deaktiviert

In Overwatch 2 zocken derzeit viele Spieler gegeneinander, bis der PvE-Modus veröffentlicht wird. Dabei kommen nicht nur lustige Momente und Bugs zum Vorschein, sondern auch Glitches, die so verheerenden sind, dass Blizzard Helden deaktivieren muss. In diesem Falle war Bastion, ein Schadens-Held, der Übeltäter. Wir zeigen euch, was passiert ist und wann er wieder spielbar ist.

Was ist in Overwatch 2 passiert? Wir hatten schon am 10. Oktober über diesen fiesen Bug berichtet. Bastion, einer der vielen Damage-Dealer in Overwatch 2 konnte dank eines Glitches in seiner Ulti die ganze Map mit Raketen übersehen.

Während die normale Ulti euch nur drei Raketen feuern ließ, nutzen Spieler diesen Glitch, um auf dem Schlachtfeld aufzuräumen. Das war nicht nur unfair, sondern sorgte auch dafür, dass der Held deaktiviert wurde.

Nun warten Spieler seit zwei Wochen auf ihren riesigen Roboterkumpel, doch bislang ist er immer noch im Tresor gefangen. Der Commercial Leader Jon Spector kennt jetzt aber den Zeitpunkt, wann Bastion wieder für euch da sein kann.

Bastion hat die Map in ein explosives Schlachtfeld getaucht

Wann ist Bastion wieder da? John Spector, der Commercial Leader von Blizzard hat inzwischen verkündet, dass am 25. Oktober Bastion repariert und bereit für den Einsatz sein wird.

Bastion musste deaktiviert werden: Um euch das Ausmaß von Bastions „Fehlfunktion“ aufzuzeigen, haben wir euch ein YouTube-Video von SI Not Found herausgesucht.

Nach dem Video wird klar, weshalb sich Blizzard dazu entschied, den riesigen Roboter zu deaktivieren. Spieler, die sich dem Exploit bemächtigten, erhielten einen starken Spielvorteil und konnten so verschiedene Modi dominieren. Ganze Truppen, die sich im Vorstoß befanden, hatten keine Chance und wurden vom Bombardement durchlöchert.

Was wird noch gefixt? Nicht nur Bastion kehrt am 25. Oktober zurück, sondern auch der Held „Torbjorn“ und die Map „Junkertown“. Bei Torbjorn fiel sein Verschwinden nicht so auf, da er in Quickplay noch zu spielen war. Bei Junkertown hingegen sorgten grafische Bugs dafür, dass eure Schlachten weniger angenehmer abliefen. Mit dem kommenden Update sollen alle Fehler beseitigt werden, laut Blizzard.

Was haltet ihr davon, dass Bastion wieder zurückkehrt? Findet ihr es gut oder hättet ihr gerne selbst den Glitch einmal ausprobiert? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Doch nicht nur ein kaputter Roboter sorgt für Ärger in Overwatch 2, sondern auch eine miese Kombo:

