Wenn ihr in Overwatch 2 den falschen Helden spielt, wird euer Account bedroht

Spielt ihr in Overwatch 2 gerne Helden, die sonst niemand mag? Dann solltet ihr euch vorsehen – denn das könnte Strafen nach sich ziehen.

Overwatch 2 ist ein ziemlich hitziges Spiel und da kommt es schon häufiger Mal vor, dass jeder im Team besser zu wissen scheint, wie man denn selbst effektiver spielen könnte. Aktuell kommt es aber auch öfter vor, dass Spieler ihre Team-Mitglieder über das „Report“-System melden – oft zurecht, aber häufig auch einfach aus den falschen Gründen.

Ein Spieler zeigte im Subreddit nun, was denn seine „Belohnung“ für das Spielen von Doomfist ist – und das ist die Androhung einer Accountstrafe.

Wer wird für das Spielen bestraft? Der Reddit-Nutzer „invadedbydarkspirit“ veröffentlichte einen Screenshot, der seinen Einlog-Bildschirm von Overwatch 2 zeigt. Dort bekommt er eine Verwarnung ausgesprochen, da „sein Verhalten nicht mit dem der meisten anderen Overwatch-Spieler angemessen ist.“ Er wurde mehrfach gemeldet, weil er angeblich inaktiv sei oder das Gameplay sabotiert habe. Wenn er sein Verhalten nicht ändere, dann könnten weitere Meldungen dazu führen, dass sein Account eingeschränkt oder gar vollständig geschlossen wird.

Als „Humor“ gekennzeichnet, betitelte invadedbydarkspirit das Bild mit „Meine Beute für eine Siegesrate von 60 % mit Doomfist in über 50 Spielen, während ich nicht im Voice rede oder den Helden wechsle“.

Das spielt zum einen natürlich darauf an, dass Overwatch extrem spärlich mit Belohnungen umgeht, zum anderen aber auch darauf, dass andere Spieler sehr oft jemanden melden, einfach nur, weil ihnen der Spielstil oder der gewählte Held nicht gefällt.

Zum anderen ist mit „Beute“ natürlich gemeint, dass er offenbar eine Menge Reports von Teamkollegen erhalten hatte, weil er angeblich das Spiel sabotiere – obwohl er einen Tank recht erfolgreich spielt.

Doomfist ist aktuell recht unbeliebt – viele Spieler glauben, ihn zu wählen, käme einer Niederlage gleich.

Community hat viel Verständnis: Auch wenn sich der Wahrheitsgehalt der „60 % Siegesrate“ nur schwer überprüfen lässt, klingt die Geschichte plausibel und bekommt viel Zuspruch. Vielen geht es wohl so, dass sie angegangen werden, wenn sie ihren aktuellen Lieblingshelden spielen.

Im Subreddit gibt es dafür viel Zustimmung – satte 23.000 Upvotes hat der Beitrag gesammelt, eine extrem große Menge für dieses Subreddit. Einige Stimmen aus dem Beitrag:

„Ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis Leute dafür gemeldet werden, dass sie nicht auf Helden wechseln, die sie noch gar nicht besitzen.“

„Das war vermutlich jedes Mal, wenn du verloren hast. Doomfist ist aktuell in einer echt schlechten Position. Ich bin beeindruckt, dass du mit ihm eine Siegesrate von 60 % hast, du musst echt gut sein! Ich würde das zwar nicht melden, aber wenn ich einen Doomfist im Team sehe, denke ich mir immer, dass es schwierig wird, damit zu gewinnen.“

„Meine Ex meldet jeden einzelnen Spieler in der Lobby, wenn sie verliert. Sie kann es einfach nicht ertragen zu verlieren und das ist einer ihrer Mechanismen, um damit umzugehen. Du bist vermutlich häufiger Leuten wie ihr begegnet, tut mir leid. Das ist so verdammt dumm.“

„Dieser Unsinn ist der Grund, warum automatisierte Melde-Systeme niemals genutzt werden sollten. Ich habe es noch nie gesehen, dass ein automatisiertes Melde-System so funktioniert, wie es beabsichtigt war. Sie werden immer ausgenutzt.“

„Meta“ gibt vor, welcher Held erwartet wird: Der Eindruck, dass nur bestimmte Helden eine spezifische Rolle ausfüllen können, wird auch oft durch die Spielweisen der Profis geprägt. So hatten wir erst vor einigen Wochen darüber berichtet, dass die besten Tank-Spieler der USA allesamt Zarya in ihren „Top 3“-Tanks haben. Gleichzeitig gab es in der Overwatch-League in den letzten beiden Wochen in quasi jedem Match nur Winston als Tank zu sehen.

Zu guter Letzt steht Doomfist bei den Entwicklern bereits auf der Liste für mögliche Buffs – er wird also als zu schwach angesehen.

All das trägt wohl dazu bei, dass manche Spielerinnen und Spieler der Ansicht sind, ein Doomfist würde nur „trollen“ und dass man ihn alleine für die Wahl des Helden schon melden sollte.

Kann man für den „falschen Helden“ gemeldet werden? Grundsätzlich nein. Wenn man einen anderen Spieler wegen „Gameplay Sabotage“ melden will, steht da sogar explizit bei, dass die „Unwilligkeit, den Helden zu wechseln“ kein Grund ist, um jemanden zu melden.

Nur weil man selbst der Ansicht ist, dass ein anderer Held aktuell eine Rolle besser ausfüllen kann, ist das kein Argument, um diesen Spieler oder diese Spielerin zu melden.

Wer also glaubt, dass ein Doomfist sich als defensiver Tank nicht eignet oder ein Torbjörn im Angriff nichts verloren hat, sollte sich mit seinen Reports zurückhalten. Denn wer mehrfach andere Spieler fälschlich meldet, kann letztlich selbst mit einer Strafe belegt werden.

Interessant ist, dass es die gleiche Diskussion damals schon bei Overwatch 1 gab. Dort wurden häufig Spieler gemeldet, die einfach gerne Torbjörn gespielt haben.