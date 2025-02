Spieler zockt Diablo 4 mit einem schwachen Build, meint: „So sollte das Spiel sein“

Auch in der letzten Season hat sich ein Spieler bewusst für einen schwächeren Build entschieden – nachdem er mit seinem Geistgeborenen praktisch alles im Spiel mit einem Schlag erledigt hat, selbst Bosse auf Qual-Stufe 4. Mit seinem zweiten Charakter hat er auf OP-Builds verzichtet und dabei festgestellt: Der Content in Diablo 4 hat tatsächlich Mechaniken .

Er schreibt, dass die Leute es für enorme Schadenszahlen, die kaum noch lesbar sind , und das Gefühl „enormer Macht“ spielen. Zuletzt ergänzt er: „Und genau deshalb ist es so beliebt. […] Die Leute wollen das Spiel beiläufig öffnen und genauso stark sein wie ein Streamer mit 300+ Stunden in der Season.“

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren wird diskutiert, ob Diablo 4 überhaupt herausfordernd sein sollte. bigshawnsmith89 meint: Die meisten zocken Diablo 4 gar nicht wegen der Herausforderung, sondern weil sie alles im Sekundentakt niedermähen wollen.

Das war das Ergebnis: In seinem Beitrag erzählt er, dass er dadurch erst so richtig gemerkt hat, wie sehr man sich auf Kämpfe einlassen muss, um sie zu gewinnen. Besonders die Höllenhorden seien „nervenaufreibend“, wenn der DPS gerade so ausreicht, um die Gegner plattzumachen. Und Bosskämpfe fühlen sich mit einem schwächeren Build endlich wieder wie echte Herausforderungen an.

