Diablo 4: Knochengeist Totenbeschwörer Build zerlegt alles mit nur einer Explosion

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So spielt ihr den Build: Ihr sucht euch eine Gruppe von Gegnern und setzt dann blutige Ernte ein. Mit diesem Skill generiert ihr dann eine Leiche auf dem Boden. Nun verwendet ihr Leichenranken und sammelt so alle umliegenden Gegner auf einen kleinen Fleck.

Experte bekämpft den härtesten Boss in Diablo 4, riskiert das Leben seines Charakters, muss in der letzten Sekunde fliehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist das für ein Build? Der Knochengeist-Build für den Totenbeschwörer kann, richtig angewendet, Gegner versammeln und diese dann mit einer desaströsen Explosion in die Luft jagen. Dabei reicht meist nur eine Explosion aus, um eure Gegner zu vernichten. Dieser Build eignet sich vor allem für Solo-Spieler, die Lust haben in der offenen Welt von Saktuario zu farmen.

Insert

You are going to send email to