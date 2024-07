Am härtesten Boss in Diablo 4 versagen selbst OP-Builds – Spieler erklärt: „Ist nicht für jeden was und das ist okay“

Diablo 4: Lilith moderiert seit 9 Jahren täglich die wichtigsten Nachrichten in Deutschland an und keiner hat’s gemerkt

„Das ist nicht für jeden was und daran ist nichts falsch. Letzte Season habe ich meinen Build geminmaxt und sie endlich besiegt. Während meine Reise frustrierend war, fühlte sie sich anfangs unfair an. Wie ich meinen Build und meinen Spielstil angepasst und meine Meisterschaft über die Boss-Mechaniken verbessert habe, machte mich sehr zufrieden als ich sie endlich besiegt habe.

Der Ersteller des Threads etwa meint: Er habe mehrere Charaktere auf Level 100, schaffe locker Alptraum-Dungeons auf der höchsten Stufe. Nur eben Lilith nicht. kestononline erklärt, dass so etwas aber auch völlig in Ordnung sei. Lilith sei kein Kampf, den jeder schaffen kann oder soll.

Lilith gilt bei vielen Spielern mittlerweile als wunder Punkt und als „schlechtester Kampf in einem ARPG“. Während einige sie für lächerlich einfach halten, verzweifeln andere über hunderte Versuche an ihr .

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Das sei der Grund, warum selbst die besten Builds an Lilith immer noch versagen. Man könne sich zwar OP-Builds kopieren, etwa aus der Tier List mit den besten Builds im Spiel , aber ohne Übung in der Klasse, mit dem Spiel und beim Boss, komme man nicht weiter.

Wenn die Spieler jetzt zu Lilith kommen, einem Kampf, in dem Mechaniken eine Rolle spielen, treffen sie sehr plötzlich eine Wand. Du kannst die Dauer, in der du dich um die Mechaniken kümmern musst, verkürzen und die Mechaniken teilweise überspringen, aber nie komplett umgehen. Im Kern musst du sie immer zu einem absoluten Minimum spielen.

Erst kürzlich hat sich ein Spieler mit einem der besten Builds im Spiel an Lilith versucht und selbst nach 72 Versuchen noch versagt – und das bei 0 % HP. In einem Thread auf Reddit erklärt der Nutzer kestononline ausführlich, warum das passiert:

Lilith ist „der“ Endgegner in Diablo 4 . Der Kampf gegen ihr Echo gilt als der härteste im ganzen Spiel, obwohl viele Bosse nach „Uber Lilith“ ins Spiel gekommen sind und sogar ein höheres Level haben. Ein Spieler erklärt: Wenn ihr sie nicht schafft, sei das in Ordnung. Der Kampf sei einfach nicht für jeden gemacht.

