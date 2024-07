Diablo 4: „Kannst Oneshots überleben“ – Neues Item macht die schwächste Klasse quasi unsterblich, bringt noch einen großen Vorteil

Im Moment gelten Zauberinnen als die schwächste Klasse in Diablo 4, den Platz teilen sie sich im besten Fall noch mit Druiden. In der kommenden Season 5 könnte sich das ändern. Bereits beim Testen haben Experten einige Verbesserungen gefunden, darunter ein neues Legendary, das Zauberer deutlich verbessern könnte.

Was ist das für ein Item?

Der Aspekt der heimlichen Schritte (orig.: „Sly Steps“) ist ein neues defensives Legendary, das in Season 5 erscheinen wird.

Das Item ist für alle Klassen verfügbar. Mit dem Legendary nutzt ihr eine defensive, Täuschungs- oder makabre Fertigkeit, sobald ihr 50 % eures Maximallebens verliert. Der Effekt ignoriert Abklingzeiten, kann aber nur alle 45-30 Sekunden auftreten.

Der Experte wudijo hat den Aspekt analysiert und meint: Vor allem Zauberinnen werden davon profitieren. Die bekommen mit Season 5 einen dicken Nerf und werden noch schwächer, nachdem sie bereits jetzt als enorm schwach gelten.

Hier findet ihr alle Infos zu Release und Inhalten zu Season 5.

Was macht Sly Steps so stark? Der Effekt wird angewandt, ehe ihr den Schaden überhaupt erhaltet, das heißt: Die defensive Fertigkeit aktiviert sich, sobald der Schaden eintrifft und wirkt direkt dagegen.

Zauberinnen haben den Flammenschild, der sie kurzzeitig unsterblich macht. Das heißt, sie können das Legendary besonders leicht aktivieren. Da ihr durch den Flammenschild unsterblich werdet, ignoriert ihr einen Oneshot.

Dazu kommt – was vermutlich noch wichtiger ist – dass ihr mit dem Legendary und dem richtigen Build unter Umständen Frostrüstung weglassen könnt. Das ermögliche es euch, laut wudijo, andere Skills mitzunehmen und so völlig neue Builds zu bauen, die vorher nicht möglich waren (via YouTube).

Man könne etwa einen „Full Glasscanon“-Build mit weitestgehend keinen Lebenspunkten bauen und trotzdem nie sterben. Zauberinnen hatten bisher immer das Problem, dass sie weniger Skills nutzen konnten als andere Klassen, weil 3 ihrer Zauber-Slots durch Teleport, Flammenschild und Frostrüstung geblockt sind – anders können sie gar nicht überleben. Das könnte sich nun ändern.

Season 5 wird die letzte Season von Diablo 4 vor der ersten Erweiterung Vessel of Hatred. Hier das Intro zum DLC:

„Kann schnell gamebreaking werden“

Der Experte warnt allerdings davor, dass solche Effekte schnell dazu führen können, dass neue Builds komplette Mechaniken aushebeln.

Durch Sly Steps habt ihr dann quasi einen „Von der Schippe springen“-Effekt, auch bekannt als „Cheat Death.“ Diese Fähigkeiten sind eigentlich passiv und haben einen deutlich höheren Cooldown als 30 Sekunden. Das sei vor allem für den Hardcore-Modus ein Problem:

Als Hardcore-Genießer bin ich über die Sache nicht sonderlich glücklich. Ich habe viel Sorc in Hardcore gespielt und habe mich generell ‚okay‘ dort gefühlt, aber hatte auch etwas mehr Angst als bei anderen Klassen. Hier ist es also vielleicht okay, so einen Effekt zu haben. Ich will Blizzard aber ein wenig warnen, mit solchen Effekten vorsichtig zu sein. Das kann sehr schnell gamebreaking werden. […] Wir wollen nicht wieder überall Cheat Deaths haben.

Allgemein scheint der Experte mit dem Zustand von Zauberern in Season 5 eher zufrieden zu sein. Wie wudijo erklärt, können auch andere Klasse von dem Legendary profitieren, wenn auch nicht so gut. Durch ihre geringen Lebenspunkte und starken Defensiv-Skills sei es für Zauberer leichter, den Effekt zu aktivieren.

Mittlerweile ist der Test zu Season 5 beendet und bis zum Launch im August könnte sich an dem Legendary und der Klasse selbst etwas ändern. In der Zwischenzeit wird es aber neue Informationen zur kommenden Erweiterung und der Klasse Spiritborn geben. Die werden sich sowohl wudijo als auch wir von MeinMMO schon vorab ansehen können: Diablo 4 zeigt die neue Klasse, lädt haufenweise Experten nach Hause ein, um sie vorab zu testen