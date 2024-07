Der härteste Gegner in Diablo 4 ist zur Lachnummer geworden – Nun nimmt er bitter Rache

Ein Boss, der seit Release tapfer die Stellung hält, ist allerdings Lilith. Obwohl sie von Anfang an im Spiel ist, scheitern die Spieler reihenweise an ihr und wer sie besiegt, der schafft das meist nur mit absurd starken OP-Builds. Aber selbst dann weiß sich die Mutter von Sanktuario noch zu wehren: Spieler versucht 72-mal, den nervigsten Boss zu töten, stirbt bei 0 HP

„Von 1 bis 99 habe ich keinen einzigen Schlächter gesehen. Buchstäblich als ich 100 erreicht habe in einem Alptraumdungeon auf Level 64, ist er aufgetaucht. Habe ich erst gar nicht registriert, dass da ein Butcher ist, bis er fast erledigt war. Meine Minions haben ihn einfach bei lebendigem Leib gefressen. Bin ehrlich nie an ihm gestorben. Habe aber auch nie Jäger gespielt …“

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Mit der neuen Erweiterung Vessel of Hatred sehen wir neue Gegner in Diablo 4 und ein alter Feind kehrt zurück:

Dafür löst er in der Community Verwunderung aus. Die Spieler fragen sich, wie so etwas überhaupt noch passieren kann, schließlich sei der Schlächter schon lange keine Gefahr mehr, vor allem nicht auf Level 99.

So nimmt der Butcher nun Rache: Ein Nutzer wollte seine Jägerin im Hardcore-Modus auf Stufe 100 bringen (via Reddit ). Nach 23 Stunden und 49 Minuten ist er schon auf Level 99, hat über 76 Millionen Gold gesammelt und ist dann gestorben – am Butcher.

Der Schlächter, besser bekannt unter seinem originalen Namen „The Butcher“, ist seit dem ersten Diablo-Teil eine Legende. In Diablo 4 hat er seit Release für Angst und Schrecken gesorgt – bis er in Season 4 nur noch müde belächelt wurde. Ein Spieler musste nun feststellen, dass das Schlachtbeil immer noch scharf ist und sorgt damit für Verwunderung.

