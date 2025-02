Spieler fragt nach einer Klasse für Faule in Diablo 4, bekommt einen idealen Build, der kaum Knöpfe drücken muss

Der „Dance of Knives“-Build ist eine starke Spielweise für die Jägerin in Diablo 4. Falls ihr noch auf der Suche nach starken Endgame-Builds seid, werft einen Blick in unsere Tier List. Dort findet ihr die besten Builds auf Deutsch für alle Klassen im Endgame, inklusive Erklärungen und Links zum Nachbauen: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame

Was macht den Build aus? Der Build setzt auf eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit, hohes Angriffstempo und enormen Schaden. Tanz der Messer ist einer der neuen Skills aus Season 6 und funktioniert in Season 7 noch genauso, nur stärker.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Während manche Spielerinnen und Spieler auf absurden Schaden aus sind – wie in Season 6 mit dem Geistgeborenen , der aber in Season 7 generft wurde – gibt es auch jene, die lieber „faul“ zocken. Sie wollen einfach entspannt durch Sanktuario rennen und Monster umklatschen, ohne sich um Rotationen oder Timing kümmern zu müssen.

