Diablo 4: Alle neuen Uniques in Season 7 mit Effekten

In Season 7 ziehen wieder neue Uniques für die sechs Klassen in Diablo 4 ein. Welche das sind und was die einzigartigen Gegenstände können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 21. Januar startet Season 7 in Diablo 4 und bringt neuen Content ins Spiel:

Obendrauf kommen auch wieder neue Uniques ins Spiel, die bestimmte Klassen in Diablo 4 ausrüsten können. Die neuen Uniques, die bisher aus den Patch Notes zu Season 7 bekannt sind, listen wir euch nachfolgend mit ihren Effekten auf. Zum aktuellen Stand werden 8 neue Uniques genannt. Neue Mythics kommen offenbar nicht hinzu.

Da die Season noch nicht gestartet ist und es sich hier um Vorab-Informationen handelt, können sich die Items noch ändern. Sollte das passieren, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Diablo 4: Alle Uniques aus Season 7 in der Übersicht

Welche neuen Uniques kommen dazu? Ihr findet nachfolgend die neuen Uniques, die für die einzelnen Klassen in Season 7 ins Spiel kommen. Zudem gehen wir auf ihre Affixe und Aspekte ein. Sobald wir Infos zu den genauen Fundorten haben, findet ihr sie in der Liste aller Bosse und ihrer Drops in Diablo 4.

Barbar: Umhang des Bergzorns (Brustschutz)

Inhärent: 100 % des Schadens von Hammer der Urahnen 5 Sek., nachdem ein Erdbeben explodiert

+X Rüstung

+X Fertigkeitsränge für Hammer der Urahnen

+X Fertigkeitsränge für Verteidigungshaltung

X % Chance für Erdbeben, doppelten Schaden zu verursachen

Aspekt: Hammer der Urahnen bildet zusätzlich eine seismische Linie, die seinen Schaden verursacht und getroffene Gegner 4 Sek. lang um X % verlangsamt. Erdbeben, die von diesem Effekt getroffen werden, explodieren für ihren gesamten Schaden und werden aufgebraucht.

Druide: Unheilvoller Halbmond (Amulett)

Inhärent: 25 % Widerstand gegen alle Elemente

X % Willenskraft

X % kritischer Trefferschaden in Werwolfgestalt

X % Bewegungsgeschwindigkeit in Werwolfgestalt

+X Ränge für Wilde Eignung

Aspekt: Der kritische Trefferschaden von Wölfische Wildheit wird bei aufeinanderfolgenden kritischen Treffern auf X %[x] erhöht.

Totenbeschwörer: Indiras Erinnerung (Beinschutz)

Inhärent: Das Wirken von Knochenspeer verringert die Abklingzeit von Blutwelle um 2 Sek.

X % maximales Leben

X % Überwältigungsschaden

X % Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid

+X Ränge für Flut des Blutes

Aspekt: Blutwelle ist zusätzlich eine Knochenfertigkeit, die an ihrem Endpunkt ein Knochengefängnis beschwört und den Schaden eurer Blutfertigkeiten beim Wirken 8 Sek. lang um X % erhöht. Knochenspeer ist zusätzlich eine Blutfertigkeit und entzieht bei jedem Wirken X % maximales Leben, nachdem ein Gegner getroffen wurde, um eine Leiche in der Umgebung aufzubrauchen und davon einen weiteren Knochenspeer zu verschießen.

Totenbeschwörer: Kessimes Vermächtnis (Beinschutz)

Inhärent: Das Wirken von Blutwelle stählt euch für 70 % eures maximalen Lebens

X % Ultimativer Schaden

X % Schadensreduktion, während Ihr gestählt seid

X % Abklingzeitreduktion für Blutwelle

X % Chance, dass Blutwelle doppelten Schaden verursacht

Aspekt: Blutwelle bildet nun eine Welle auf beiden Seiten. Beide Wellen kommen unter euren Füßen zusammen, ziehen Gegner in der Umgebung zu euch und verursachen X Schaden in einer Explosion. Immer, wenn ein Gegner von einer Welle getroffen wird, erleidet er X % mehr Schaden von euren Blutwellen, bis zu einem Maximum von insgesamt X %.

Jägerin: Gang des Assassinen (Siefel)

Inhärent: Das Wirken einer Mobilitätsfertigkeit gewährt 100 % Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sek.

X % Schattenwiderstand

X % Abklingzeitreduktion für Mobilitätsfertigkeiten

+X Fertigkeitsränge für Mobilitätsfertigkeiten

+X Fertigkeitsränge für Schatteninfusion

Aspekt: Die Schatteninfusion von Mobilitätsfertigkeiten ist immer um X % wirksamer. Glückstreffer: Wenn Ihr einem Elitegegner oder Boss mit einer Mobilitätsfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von X %, sofort eine kostenlose Schatteninfusionsexplosion auszulösen.

Zauberin: Schlag des Sturmhorns (Fokus)

Inhärent: Chance für doppelte Projektile von Kugelblitz ist jetzt Chance für den Einsatz von Superkugelblitz

X % kritischer Trefferschaden

X % Projektilgeschwindigkeit für Kugelblitz

+X Fertigkeitsränge für Kugelblitz

X % Chance, dass Kugelblitz-Projektile zweimal abgefeuert werden

Aspekt: Kugelblitz wird beim Aufprall versprüht, verursacht dabei um X %[x] erhöhten Schaden und betäubt Gegner 1 Sek. lang, wenn es seine maximale Reichweite erreicht. Superkugelblitze sind größer, verursachen 125 % mehr Schaden, haben eine höhere Glückstrefferchance und ihre Betäubungsdauer erhöht sich auf 3 Sek.

Zauberin: Okuns Katalysator (Fokus)

Inhärent: Kugelblitz kann eingesetzt werden, während ihr euch bewegt.

Der Einsatz einer Defensiven Fertigkeit gewährt 5 Sek. lang X % Angriffsgeschwindigkeit

X % Schadensreduktion für jeden aktiven Kugelblitz

+X Fertigkeitsränge für Kugelblitz

X % Chance, dass Kugelblitz-Projektile zweimal abgefeuert werden

Aspekt: Kugelblitz umkreist euch und erzeugt ein statisches Feld, das allen Gegnern in Reichweite pro aktivem Kugelblitz X % des Schadens von Kugelblitz zufügt und Euch ungehindert macht, solange das Feld aktiv ist.

Geistgeborene: Nachhaltiger Kriegskrummstab (Kampfstab)

Inhärent: 40 % Blockchance

X Geschicklichkeit

X maximales Leben

X % Chance, dass eure Potenzfertigkeiten doppelten Schaden verursachen

+X Fertigkeitsränge für Fokusfertigkeiten

Aspekt: Eure Fokusfertigkeiten profitieren von all ihren Aufwertungen und erhöhen den Schaden Eurer Potenzfertigkeiten für 8 Sek. um X %, bis zu einem Maximum von X %.

Das waren alle einzigartigen Gegenstände, die in Season 7 für die sechs Klassen dazukommen. Uniques können enormen Einfluss auf Builds haben und die Spielweise verändern. Welche Klassen und welche starken Builds aktuell ganz oben stehen, erfahrt ihr in unserer Tier List: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame