Spieler fragt, ob Diablo 4 zu einfach ist, bekommt eindeutige Antwort

Die Frage, ob Diablo 4 zu leicht ist, sorgt immer wieder für Diskussionen unter den Spielern. Auf Reddit liefert die Community eine klare Antwort – und die hängt vorwiegend mit den Erwartungen der Spieler zusammen.

Was ist das für eine Diskussion? Im Vergleich zu Path of Exile 2, das im Dezember 2024 in den Early Access gestartet ist, ist Diablo 4 deutlich weniger komplex. Während man für PoE 2 etliche Build-Möglichkeiten und einen absurd großen Skill-Tree „studieren muss“, ist sein größter Konkurrent das perfekte Spiel für Casuals. Und für die „Gamer-Dads“, die nach Feierabend ein paar Stunden entspannt daddeln wollen.

Blizzard hat die häufig kritisierten Weltstufen in Diablo 4 abgeschafft und durch neue Schwierigkeitsstufen ersetzt. Doch selbst die waren den Experten unter den Spielern noch zu einfach. Einer von ihnen war sich sicher: Die kann jeder mit einem starken Build „crushen“. Ein Spieler merkt jedoch an, dass Diablo 4 gar nicht so simpel sei, sondern sogar „erschreckend komplex“. Vorausgesetzt, man lässt sich nicht von vorgefertigten Builds die Arbeit abnehmen.

Auf Reddit stellt ein Nutzer nun die Frage, ob die Community wirklich glaubt, dass das Spiel zu einfach ist. Vor allem, wenn man die OP-Builds mal außer Acht lässt.

„Diablo 4 ist mein Go-to für entspannte Sessions“

Welche Antwort bekommt der Spieler? Der allgemeine Tenor in den Kommentaren im Beitrag ist, dass Diablo 4 zwar nicht schwierig sei, aber das ist auch gut so. Spielerinnen und Spieler nutzen das Spiel, um abzuschalten. Sie wollen ein paar Monster schnetzeln und sich dabei nicht zu sehr den Kopf zerbrechen müssen.

Wir fassen euch ein paar Kommentare zusammen:

AlisonSandraGator schreibt: „Ich mag, dass es einfach ist. Es ist kein Spiel, das mich herausfordern soll. Es ist ein Spiel, das ich spiele, wenn ich Podcasts hören und einfach entspannt Monster erledigen will.“

SuperDoubleDecker schreibt: „Ich bin ein „filthy casual“ und spiele nicht wegen der Herausforderung. Ich spiele, um gedankenlos Dinge in die Luft zu jagen. Ich nehme an, für die Leute, die ein Spiel jeden Tag 10 Stunden lang spielen, ist es alles sehr einfach und trivial. Die meisten Leute machen das nicht.“

Minute_Ad2642 meint: „Diablo 4 ist extrem einfach, aber es macht Spaß.“

Dune6667 rät: „Für Leute, die denken, das Spiel sei zu einfach: Ich schlage vor, die neue Season mit einer Klasse zu beginnen, die sie noch nie gespielt haben, ohne irgendwelche Online-Guides zu schauen.“

Soggy-North4085 schreibt: „Ich will mich einfach nur entspannen, mir einen spaßigen Build ausdenken (nicht einen, den ein Content-Creator gemacht hat), und Horden von Gegnern töten, während ich Loot sammle. Ich komme aus Loot-Shootern […]. Ich spiele Diablo 4 seit der Beta und liebe es.“

Gumijohn erklärt: „Wenn ich etwas Herausforderndes spielen will, starte ich Path of Exile 2. Diablo 4 ist mein Go-to für entspannte Sessions.“

Für manche war es auch der Einstieg in das Genre der ARPGs. So schreibt Objective-Air5639: „Das war mein erstes Diablo-Spiel, und ich denke, es war eine schöne Einführung in ein Spiel dieser Art. Mittlerweile bin ich zu Path of Exile 2 gewechselt, und das Spiel ist super herausfordernd.“

Im Kommentar merkt heartbroken_nerd an, dass Diablo 4 zwar insgesamt zu einfach sei, aber viele dieser Änderungen auf die Wünsche der Community zurückgehen. Es sei daher schwierig, Blizzard dafür die Schuld zu geben. Er erklärt, dass die meisten Spieler unbedingt auf Qual 4 spielen wollen. Andere Qual-Stufen werden nicht in Betracht gezogen, obwohl das logisch wäre. Dadurch entstehe ein „Power Creep“. „Das Spiel schwieriger zu machen, würde letztlich bedeuten, all die Buffs zurückzunehmen, die sich die Leute ausdrücklich gewünscht haben“, fasst er zusammen.

Schon früher wurde von der Community kritisiert, dass Blizzard es offenbar allen recht machen will. Was auch immer Diablo 4 zum Release sein sollte, sei mit mehreren Änderungen verwässert worden, finden die Spieler. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler bemängeln: Diablo 4 will allen gefallen und ist deswegen schlechter, als es sein könnte