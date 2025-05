Eine Mechanik dominiert gerade die Tier List in Diablo 4, ist der Schlüssel für OP-Builds

Die besten Builds in Diablo 4 setzen auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die Schadenszahlen in die Höhe schießen lassen. In Season 8 ist dabei eine Mechanik dominant, die eigentlich am schwierigsten zu nutzen ist: Überwältigen.

Was ist das für eine Mechanik?

Überwältigen fügt zusätzlichen Schaden basierend auf eurem maximalen Leben und eurer Stählung zu. Willenskraft erhöht den Schaden zusätzlich. Fast jeder Skill kann überwältigen.

Ähnlich wie der „Verwundbar“-Mulitplikator, der für viele Builds wichtig ist, erhöht auch Überwältigen den Schaden eines Builds.

Jede Klasse hat eine Grund-Chance von 3 %, zu überwältigen. Druiden, Barbaren und Totenbeschwörer können jedoch durch Skills und Talente garantiert überwältigen. Dennoch ist die Mechanik gerade in fast allen starken Builds präsent.

So wichtig ist Überwältigen in Season 8: Obwohl die Mechanik eigentlich nur für wenige Klassen garantiert funktioniert, sind unter den besten Builds in Season 8 viele, die Überwältigen als Kern-Mechanik für den Schaden nutzen.

Im S- und A-Tier finden sich entsprechend viele Builds von Totenbeschwörern, allerdings auch Barbaren und Druiden. Und selbst Klassen, die von Natur aus nicht garantiert überwältigen können, nutzen die Mechanik.

Der Todesfallen-Build für Jäger etwa, der Dads mit wenig Zeit ideal durch Season 8 bringen soll, baut auf diese Schadens-Art. Überwältigen ist hier so wichtig, dass einige Builds empfehlen, den Bonusschaden für Überwältigung auf Items zu stapeln.

In diesem Fall funktioniert die Mechanik durch das einzigartige Amulett „Talisman des Verbannten Fürsten“, das eure nächste Kernfertigkeit garantiert überwältigen lässt, wenn ihr genügend eurer Primärressource ausgegeben habt. Das Gleiche funktioniert mit den richtigen Runenwörtern.

„Yay! Mehr Snapshotting!“

Die Verbreitung der Überwältigen-Mechanik ist auch einem Nutzer auf Reddit aufgefallen und sie passiert nicht zum ersten Mal. Schon in Season 7 waren Überwältigen-Builds weit verbreitet, hier war etwa der Kataklysmus-Druide zum ersten Mal seit Monaten wieder stark.

Das Problem an den Builds ist, dass viele von ihnen „Snapshotting“ nutzen, heißt: Ihr stapelt Buffs so weit es geht und nutzt dann einen kanalisierten Skill. Dieser Skill profitiert so lange von den Buffs zum Zeitpunkt der Aktivierung, wie ihr ihn aufrechterhalten könnt. Läuft er ungeplant aus, könnt ihr quasi gar nichts mehr.

Diese Spielweise ist für viele Spiele nicht angenehm, weswegen sie mittlerweile alle Builds mit Überwältigen gezielt ausschließen – auch auf die Gefahr hin, dann nicht an der Spitze mitspielen zu können.

Einige der starken Builds in Season 8 verzichten etwa auf Überwältigen und Snapshotting, bauen stattdessen auf klassische Spielweisen, etwa die Blitzspeer-Zauberin. Ihr findet die Top-Builds für alle Klassen in unserem Ranking: Die besten Builds in Diablo 4: Tier List zu Season 8