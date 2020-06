In Season 3 von Fortnite gab es eine Änderung beim Feuer. Wenn ihr nicht aufpasst, brennen eure Gebäude unter euch ab.

Was ist mit dem Feuer? Fortnite hat mit dem Start von Season 3 in Kapitel 2 einiges im Spiel verändert. Dazu auch ein neues Feature, das das Feuer betrifft.

Einige Spieler berichten jetzt davon, dass ihre Gebäude, die sie eigenhändig errichteten, abfackeln können. Auch bereits bestehende Bauwerke auf der neuen Map von Fortnite können abfackeln. Die werden dann zu fiesen Fallen, wenn ihr euch darin oder darauf befindet und es von unten plötzlich heiß wird.

Wie so ein Feuer ausbrechen kann, zeigt YouTuber Chris Outsiders in einem Video. Er schießt zunächst auf einen Gasbehälter und schleunigst breitet sich das Feuer auf das danebenstehende Gebäude aus.

Was ist jetzt anders? Für gewöhnlich zogen Explosionen in Fortnite nicht so große Folgen nach sich. Wenn etwas neben einem hölzernen Bauwerk in die Luft flog, dann wurden da vielleicht ein paar Teile von weggesprengt, der Rest blieb stehen.

Nun breitet sich Feuer auf Holz-Bauwerken aus und zerstört dieses Stück für Stück. Egal, wie groß die Konstrukte sind.

Doch diese Änderung betrifft nicht nur Gebäude. Die Lagerfeuer, die euch eigentlich heilen und Lebenspunkte zurückgeben, können nun auch gefährlich werden, wenn ihr zu nah daran steht.

„Man kann jetzt außerdem anfangen zu brennen, wenn man direkt über Lagerfeuern steht. Das hab ich auf die harte Tour gelernt, als ich mich im Sturm heilen wollte“, erklärt Whatisanamereally111 auf reddit.

Haltet jetzt also besser einen Sicherheitsabstand von den Lagerfeuern.

Passt bei den Lagerfeuern in Fortnite jetzt besser auf!

Eine weitere Neuerung der neuen Season 3 von Fortnite sind Autos. Die sollen euch helfen, schnell über die Map zu kommen und Gegnern oder dem Sturm davonzufahren. Doch die neuen Autos in Fortnite kann noch keiner fahren.