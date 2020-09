Fortnite: Wie viel XP fehlt euch noch im Battle Pass? Hier seht ihr es

Die neue Season 4 von Chapter 2 in Fortnite: Battle Royale startete erst vor wenigen Wochen und einige Spieler sind noch am Anfang ihres Battle Passes. Ein Tool rechnet euch jetzt aus, wie viele Erfahrungspunkte bis zum Max-Level fehlen.

Wozu braucht man das? Mit dem XP Calculator für Fortnite: Battle Royale rechnet ihr aus, wie viele Erfahrungspunkte euch noch für das gewünschte Level fehlen.

Wenn ihr also unbedingt in Season 4 von Chapter 2 den Ultimate Skin von Iron Man freischalten wollt, dann müsst ihr zunächst Level 93 für den Grund-Skin erreichen. Auf Stufe 100 schaltet ihr dann das Emote „Eiserner Anzug“ frei und könnt euch dann im Spiel in Iron Man verwandeln. Gut möglich, dass das für viele Spieler die Motivation ist, nun fleißig in Season 4 zu spielen. Im Trailer zum Battle Pass von Season 4 sieht man die coolen Skins in Aktion.

Gebt ihr euren durchschnittlichen EP-Verdienst pro Tag an, dann zeigt der Rechner euch auf, wie viele Tage ihr noch benötigt, um ein gewünschtes Level zu erreichen.

Wie funktioniert der XP Calculator? Den Rechner findet ihr auf der Webseite FNBR.gg, die zum angesehenen Dataminer HYPEX gehört. Wenn ihr den Rechner ganz simpel nutzen wollt, tragt ihr oben einfach euer aktuelles Level und das Wunsch-Level ein, das ihr erreichen wollt. Als Ergebnis bekommt ihr dann die Menge an Erfahrungspunkten zu sehen, die ihr insgesamt noch einsammeln müsst.

Von Level 33 bis Level 100 benötige ich noch 5.360.000 EP

Wer ein bestimmtes Ziel innerhalb einer festgelegten Zeitspanne erreichen will, kann das auch. Angenommen, ihr seid gerade Level 33 und wollt Level 100 in weniger als einem Monat erreichen.

Dazu tragt ihr euer Level ein, das Wunschlevel und tasten euch dann bei den „Daily Gained XP“ heran, wie viel Erfahrungspunkte man täglich verdienen müsste, um das Ziel unter 30 Tagen zu erreichen.

Würde ich ab jetzt jeden Tag 200.000 EP verdienen, hätte ich in 27 Tagen Level 100 erreicht

Wenn ihr abschätzen könnt, wie viel Erfahrungspunkte ihr durch Challenges oder Punch Cards erhaltet, dann tragt diese dort auch ein.

Besonders nützlich ist das, wenn ihr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (Ende des Urlaubs, Ende der Ferien, vor dem Antritt einer Reise etc.) diese Ziele erreicht haben wollt. So wisst ihr genau, wie viel EP ihr täglich in Fortnite verdienen müsst, um euer Ziel-Level rechtzeitig zu erreichen.

Ihr levelt zu langsam? Wie ihr in Kapitel 2 von Fortnite schnell viele EP sammelt, zeigen wir euch hier.