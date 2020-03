Fortnite: Deadpool Woche 4 – Katanas finden und freischalten

In Fortnite: Battle Royale sind die Deadpool-Challenges für Woche 4 da. In dieser Woche sollt ihr Deadpool’s Katanas finden, damit ihr sie als Rückenaccessoire freischalten könnt. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet.

Was ist das für eine Herausforderung? In der 4. Woche der Deadpool-Challenges müsst ihr seine Katanas finden und Schaden an Gebäuden verursachen.

Durch das Erfüllen dieser Aufgaben, könnt ihr den Deadpool-Skin freischalten, der auch der geheime-Skin in dieser Season ist. In dieser Woche gibt es eine spezielle Belohnung obendrauf.

Deadpool’s Katanas – Fundorte

Für den ersten Teil der Aufgabe müsst ihr beide Deadpool-Katanas im Hauptquartier der Agenten finden.

Das erste Katana findet ihr im versteckten Raum, in dem sich Deadpool befindet.

Das zweite Katana findet ihr im Upgrade Tresor, bei dem ihr eure Maya anpassen könnt.

Verursache Schaden an gegnerischen Gebäuden

Für die 2. Aufgabe müsst ihr 10.000 Schaden an gegnerischen Gebäuden verursachen. Bei diesen Gebäuden handelt es sich, um alle Bauteile, die von Gegnern errichtet wurden.

Es gibt verschiedene Wege, wie ihr das schaffen könnt. Da ihr aber viel Schaden verursachen müsst, könnte das eine Weile dauern.

Diese Möglichkeiten gibt es, um Schaden zu verursachen:

Schießt mit Sturmgewehren, Sniper, Raketenwerfer oder Maschinenpistolen auf die Wände von euren Gegnern

Platziert Minen oder C4, um sie in die Luft zu jagen

Hackt euch mit eurer Spitzhacke durch die Wände

Am einfachsten funktioniert dies in einer Runde Gruppenkeile, da ihr dort respawnen könnt und viele Gegner trefft, die viel bauen.

Welche Belohnung gibt es für die Deadpool-Challenge?

In der 4. Woche gibt es eine besondere Belohnung für das Erledigen dieser beiden Aufgaben. Ihr schaltet euch nämlich Deadpool’s Katanas als Rückenaccessoire frei.

So sieht das Rückenteil aus:

Habt ihr Deadpool’s Katanas gefunden und 10.000 Schaden an gegnerischen Gebäuden verursacht, seid ihr dem Deadpool-Skin schon einen Schritt näher.

Immerhin handelt es sich bei diesem Skin, um eines der seltensten Skins in Fortnite.

Braucht ihr noch Tipps, um schneller auf Level 100 zu kommen, damit ihr euch die Battle-Pass-Skins freischalten könnt?