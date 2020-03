Fortnite: Deadpool Woche 3 – Pömpel finden und Toiletten zerstören

In Fortnite sind die Deadpool-Challenges für Woche 3 da. Ihr sollt Deadpool’s Pömpel finden und Toiletten zerstören. Wir zeigen euch, wo ihr die Saugglocke und die Klos in Fortnite findet.

Was ist das für eine Herausforderung? In der 3. Woche der Deadpool-Challenges müsst ihr seinen Klopömpel finden und danach 3 Toiletten auf der Map zerstören.

Durch das Erfüllen dieser Aufgaben, könnt ihr den Deadpool-Skin freischalten, der auch der geheime-Skin in dieser Season ist.

Deadpool’s Pömpel – Fundort

Für den ersten Teil der Aufgabe müsst ihr den Klopömpel im Hauptquartier der Agenten finden.

Ihr müsst zuerst das Agenten-Zimmer finden, das mit „Agenten“ angeschrieben ist.

Danach wählt ihr Agentin TNTina und besucht ihr Zimmer. Dort werdet ihr den Pömpel finden, der sich auf der rechten Seite an der Wand befindet.

Zerstöre 3 Toiletten – Fundorte

Bei dieser Aufgabe werdet ihr wieder auf die neue Map der Season 2 geschickt. Dort sollt ihr 3 Toiletten, an verschiedenen Orten, mit der Spitzhacke zerstören.

Fundorte der Toiletten auf der Map:

Bei diesen Toiletten handelt es sich um Stall-Toiletten oder Porzellan-WCs, die man in Häusern findet.

Diese 2 Toiletten-Arten könnt ihr in Fortnite finden und für die Aufgabe zerstören:

Auf der Map haben wir euch ein paar Orte eingezeichnet, bei denen ihr gleich mehrere Toiletten findet.

Einige markierte Orte eignen sich besonders, da sie eher ruhiger sind und nicht viele Gegner dort landen.

Wichtig: Ihr könnt die 3 Toiletten an einem Ort zerstören. Ihr müsst also nicht an verschiedenen Orten landen oder das in mehreren Matches erledigen.

Habt ihr Deadpool’s Pömpel gefunden und die 3 Toiletten auf der Map zerstört, seid ihr dem Deadpool-Skin schon einen Schritt näher.

Immerhin handelt es sich bei diesem Skin, um eines der seltensten Skins in Fortnite.

Braucht ihr noch Tipps, um schneller auf Level 100 zu kommen, damit ihr euch die Battle-Pass-Skins freischalten könnt?