Fortnite: Deadpool Woche 9 – Shorts finden und vor Hose salutieren

In Fortnite: Battle Royale sind die Deadpool-Challenges für Woche 9 da. Ihr sollt Deadpool helfen, seine Shorts zu finden und danach vor seinen Hosen salutieren. Diese Woche gibt es eine coole Stil-Variante als Belohnung. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Was ist das für eine Herausforderung? In der Woche 9 von Season 2 in Fortnite müsst ihr euch auf die Suche nach einem Gegenstand im Hauptquartier der Agenten machen und auf der Yacht vor Deadpools Hosen salutieren.

Deadpool hat die Yacht übernommen und dort findet jetzt ein Deadpool-Event statt.

Durch das Erfüllen dieser Aufgaben könnt ihr eine weitere Stil-Variante für den Deadpool-Skin freischalten.

Deadpool’s Shorts – Fundort

Für den ersten Teil der Aufgabe müsst ihr Deadpool’s Shorts im Hauptquartier der Agenten finden.

Wählt einfach das Agenten-Zimmer aus:

Danach wählt ihr Agent Midas und besucht sein Zimmer. Dort werdet ihr Deadpool’s Shorts auf einem Sessel finden.

Salutiere vor Deadpools Hose

Für den zweiten Teil der Aufgabe müsst ihr auf die Fortnite-Map, die von dem Deadpool-Event ein wenig verändert wurde.

Für diese Aufgabe sollt ihr auf der Deadpool-Yacht, die sich im nordöstlichen Teil der Karte befindet, landen. Auf dem vorderen Bereich, gleich bei der Spitze, werdet ihr eine flatternde Hose finden.

Dabei handelt es sich um die gesuchte Deadpool-Hose. Damit könnt ihr interagieren, damit ihr davor salutieren könnt.

Zwar klingt die Aufgabe ganz witzig, trotzdem solltet ihr aufpassen, denn dort können euch Deadpool und seine Handlanger angreifen, während sie patrouillieren. Verkleidet euch am besten gleich bei einer Telefonzelle als Handlanger, damit ihr nicht auffallt.

Achtet außerdem auf andere Gegner, die diese Aufgabe ebenfalls erfüllen wollen.

Welche Belohnung gibt es für die Aufgaben?

Habt ihr die beiden Aufgaben erfüllt, schaltet ihr eine weitere coole Stil-Variante, im X-Force-Stile für euren Deadpool-Skin frei.

So sieht die Stil-Variante aus, die ihr euch freischalten könnt:

#Fortnite X Force Deadpool in game! pic.twitter.com/mVEFslqVQD — Xtreme Adi – Fortnite News (@Xtreme_Adi) April 15, 2020

Deadpool ist der geheime Skin des Battle-Passes der Season 2. In unserem Level-Guide findet ihr einige Tipps, wie ihr euren Battle-Pass schneller auf Stufe 100 leveln könnt und somit alle Skins aus dem Battle-Pass freischaltet. Solange die Season noch aktiv ist, solltet ihr euch damit beeilen.