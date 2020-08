Das Ende von Season 3 in Fortnite steht bevor. Season 4 von Kapitel 2 startet schon bald mit einem neuen Battlepass, Änderungen an der Map und einem neuen Thema. Wir schauen darauf, was schon zu Start- und Enddatum bekannt ist und welche Theorien im Umlauf sind.

Was ist gerade los in Fortnite? Season 3 brachte eine größtenteils überflutete Map, in der Spieler sich nicht nur gegen Gegner beweisen mussten, sondern auch gegen Haie.

Danach zog sich das Wasser komplett zurück und nun können Spieler mit Autos durch die Fortnite-Map cruisen.

Nun rätseln sie über das Ende von Season 3 und das nächste Thema der Season 4 Kapitel 2. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald es neue Informationen zum Ende von Season 3 oder dem Start von Season 4 gibt.

Wann endet Season 3 Kapitel 2 in Fortnite?

Wann endet Season 13? Laut Battle-Pass soll Season 3 Kapitel 2 eigentlich am Donnerstag, dem 27. August 2020 enden. Dataminer hatten aber Hinweise gefunden, die auf eine Verlängerung deuteten.

Doch der Streit zwischen Fortnite und Apple bestätigt nun den 27. August als das Start-Datum von Season 4. Denn Epic hat iOS-Spieler selbst gewarnt, dass sie ihr Spiel nicht auf Season 4 updaten können, wenn Apple die Updates für Fortnite weiter sperrt.

Theorien zum Ende von Season 3 – Gibt es ein Live-Event?

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season 13? Zum Ende von Season 2 Kapitel 2 erhielten wir ein Live-Event, bei dem verschiedene Türme um die Agentur aus dem Wasser hervorkamen und einen großen Sturm auslösten. Doch wie sieht es mit dem Live-Event zum Ende von Season 13 aus?

Das Live-Event der Season 2 löste einen großen Sturm aus

Bisher deutet alles darauf hin, dass es kein Live-Event in Season 3 geben wird. Normalerweise werden vor dem Event Änderungen an der Map vorgenommen oder kleine Hinweise versteckt, doch dies ist bisher nicht geschehen.

Doch den größten Hinweis liefern die Fortnite-Updates, wie Dataminer zeigen. Das Update 13.40 war der letzte Patch, der für Season 3 aufgespielt und geplant wurde, dass bedeutet, das womöglich kein Event-Update eingefügt wird.

Bedenkt aber, dass dies nicht offiziell von Epic Games bestätigt wurde und es doch zu einem Live-Event kommen könnte, falls Epic da etwas geplant hat.

Wann startet Season 4?

Wann kommt Season 4 Kapitel 2? Wie bereits erwähnt, hat Epic das Start-Datum für Season 14 schon bestätigt. Die neue Season soll am Donnerstag, den 27. August 2020 starten.

Wir werden also nicht mehr lange warten müssen, bis es mit dem neuen Thema losgeht.

Der Battle-Pass von Season 4

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen dazu 2.800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden.

Welches Thema der Battle-Pass haben wird, werden wir wohl erst erfahren, sobald die ersten Teaser zur Season 4 veröffentlicht werden.

Der Battle-Pass von Season 2 brachte den Roboter-Kater Kit und die Erfinderin Jules

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 4?

Könnte sich die Map wieder ändern? Nachdem die Map sich eine Season lang größtenteils unter Wasser befunden hatte, stellt sich die Frage: Welche Änderungen kommen als Nächstes auf die Karte?

Da sich das Wasser zurückgezogen hat und nun endlich Straßen frei wurden für die neuen Autos, könnte es sein, dass sich nicht viel daran ändern wird. Aber auch hier werden wir wohl erst mehr erfahren, wenn die ersten Teaser für Season 4 erscheinen.

Endlich wurden die Straßen frei und man jetzt mit den Autos cruisen

Viele Informationen gibt es bisher noch nicht zur Season 4 und einem möglichen Live-Event. Bald werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt. Dafür gibt es schon Informationen, was uns im November in Fortnite erwartet. Da wurde nämlich schon ein cooles Skin-Bundle angekündigt.