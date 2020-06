Wir wissen jetzt, wann Fortnite: Rette die Welt kostenlos wird – Nämlich nie

Der PvE-Modus von Fortnite „Rette die Welt“ sollte eigentlich schon im Jahr 2018 kostenlos werden. Danach wurde der Termin dafür immer wieder verschoben. Nun hat Epic ein endgültiges Statement dazu abgegeben: Der PvE-Teil von Fortnite ist jetzt im Release, aber bleibt ein Premium-Titel, wird also Geld kosten.

Das ist die Situation: Heute, am 30. Juni veröffentlichte Epic Games ein Statement zum Hauptspiel: Rette die Welt. Das war das ursprüngliche Fortnite, geriet aber ab dem September 2017 immer mehr ins Hintertreffen, als Fortnite: Battle Royale so ein Hit wurde.

Das Statement passe, laut den Entwicklern, gleich zum dreijährigen Jubiläum von Fortnite. Doch anders als erwartet, gaben sie bekannt, dass sie sich entschieden hatten, Rette die Welt doch nicht kostenlos anzubieten.

Eigentlich sollte RDW schon im Jahr 2018 kostenlos angeboten werden, wie Epic sagt. Doch dies wurde dann später wieder verschoben. Es hieß, Rette die Welt sollte erst kostenlos werden, wenn man bei Epic damit so richtig zufrieden ist.

Doch anstatt es zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos anzubieten, haben sich die Entwickler jetzt dazu entschieden, dass es ein „Premium-Erlebnis“ bleiben soll und deshalb niemals kostenlos angeboten wird.

Rette die Welt wird doch nicht kostenlos

RDW nicht mehr im Early Access, sondern „fertig“ und im Release

Das ist jetzt anders: Rette die Welt befindet sich jetzt ab sofort nicht mehr im Early Access. Das bedeutet, dass das Spiel nun „fertig“ entwickelt ist und es keine große Änderungen mehr daran geben wird.

Laut dem Entwickler ist die Haupthandlung nun abgeschlossen, was aber nicht bedeuten muss, dass es bei Rette die Welt nichts mehr zu tun gibt. Man solle weiter gegen die Hüllen in Pine Tweaks kämpfen.

Außerdem werden die bekannten Stempel für den Early Access beim Battle-Royale-Modus und im Kreativmodus entfernt.

Was bedeutet das für das Fortnite: Save the world?

Das Rette die Welt nicht mehr im Early Access ist, hat auch Einfluss auf das Spiel selbst. Es werden nämlich weniger Updates kommen so sagt Epic:

„Neue Inhalte werden nach dieser offiziellen Veröffentlichung nicht mehr so häufig erscheinen, was jedoch nicht das Ende von Rette die Welt bedeutet.“

Doch dafür hat der Entwickler eine Lösung, damit der „Wiederspielwert“ trotzdem geleistet ist. So wollen sie:

Neue Abenteuer bringen, die in Seasons stattfinden werden

Einen jährlichen Ablauf bringen, der in Seasons unterteilt ist

Ein neues Paket-System einführen

Das neue System erinnert stark an den Battle-Royale-Modus, in dem es Seasons gibt, die das Spiel beeinflussen. Doch auch wenn sich die Systeme ähneln, werden die Seasons unabhängig voneinander in den beiden Modi stattfinden.

Epic arbeitet am „Unterfangen“-Feature und wird bekannt geben, wann das neue Feature in Rette die Welt verfügbar sein wird. Bis dahin könnt ihr im Update 13.20 einem Geisterpiraten helfen, sich unter die anderen Geister zu mischen.

In RDW gibt es jetzt ein neues Paket-System

Was ist neu? Am Donnerstag, dem 2. Juli 2020 startet eine neue Paketreihe in Rette die Welt. Diese sollen die alten Gründer-Pakete ablösen, aber Vorteile für neue und alte Spieler bringen.

Das erste Metallbeauftragte-Paket ist schon bekannt und soll diese Dinge beinhalten:

Die neue Heldin „Metallbeauftragte“

Eine Waffenskizze

Ein Rückenaccessoire

Herausforderungen, mit denen man sich V-Bucks, Röntgentickets und ein legendäres Trollschatz-Lama freischalten kann

Einen Zugang für Rette die Welt

Das Paket soll 19.99 Euro kosten und alle diese Inhalte beinhalten.

Das neue Metallbeauftragte-Paket ist das erste von vielen

Alle kosmetischen Gegenstände, die im Paket enthalten sind, können in den Modi Rette die Welt, Battle-Royale und im Kreativmodus verwendet werden.

Gründer erhalten Boni als Geschenk

Welchen Einfluss haben die Änderungen auf Gründer? Mit Gründer sind die Spieler gemeint, die ein Gründerpaket erworben haben, also für das Spiel bezahlt haben.

Für diese Spieler soll es nun eine Belohnung geben. Alle Spieler, die sich ein Gründerpaket gekauft haben, bekommen jetzt ein kostenloses Upgrade auf die nächste Paket-Stufe. Damit profitieren sie von den Boni, die das höhere Paket zu bieten hat.

Außerdem können nur noch Gründer, die sich Rette die Welt im Early Access erworben haben, von den V-Bucks-Vorteilen profitieren. Die täglichen Login-Belohnungen und die Missionen, die V-Bucks anbieten, werden nicht für neue Spieler von Rette die Welt verfügbar sein.

Für viele Spieler lohnt sich dieses V-Bucks-Angebot ganz besonders, denn es ist die einzige Möglichkeit V-Bucks zu erhalten, ohne dafür Geld auszugeben. Da diese Möglichkeit für neue Spieler nicht mehr verfügbar sein wird, werden sich wohl einige Spieler mehrmals überlegen, ob sich der Kauf von Rette die Welt wirklich lohnt.