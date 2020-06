Fortnite: Deutsche Patch Notes zu Update 13.20 – Das steckt drin

Das Update 13.20 in Fortnite ist da und bringt eine neue Waffe, eine transportable Aufrüstbank, einen geheimen Skin und einige Fehlerbehebungen.

Die Patch Notes für den Battle-Royale-Modus in Fortnite sind von Epic Games nicht veröffentlicht worden. Wir fassen euch aber die größten Änderungen, die man bisher bemerkt hat, zusammen.

Die Flare-Gun ist jetzt da

Was ist neu? Eine neue Waffe wurde mit dem Update 13.20 hinzugefügt. Es handelt sich dabei, um die Leuchtpistole, die man letztes Jahr schon im Blockparty-Trailer von Fortnite sehen konnte. (via YouTube)

Die Waffe trägt 6 Schüsse in einem Magazin und verhält sich ähnlich wie die neuen Glühwürmchen-Granaten. Sie lösen einen Brand in ihrer Umgebung aus und verursachen so Schaden an Spielern.

Hier seht ihr, wie sich die neue Waffe im Spiel verhält:

Aufrüstbank, die man transportieren kann

Was ist neu? Mit dem Update 13.20 soll es nun möglich sein, Aufrüstbänke im Inventar mitzunehmen. Dies soll Spielern die Möglichkeit geben, ihre Waffen unterwegs aufzurüsten, ohne eine Werkbank aufsuchen zu müssen.

Zum Ende der Season zeigt Fortnite noch mal eine neue Idee: Sidegrading

Sobald man eine Werkbank zerstört, wird sie als tragbares Item auf den Boden fallen und man kann sie im Inventar mitnehmen.

Aufrüstbänke kann man jetzt in der Tasche mitnehmen

Ein Held kommt zu Fortnite

Was ist gemeint? In einer Mail, die Epic den Content Creatorn geschickt hatte, informierten sie diese über das Update 13.20. Dort wurde aufgelistet, dass bald ein Held zu Fortnite kommen wird. (via Twitter)

Dataminer konnten in den Daten den Namen Captain America finden und vermuten nun, dass es sich bei diesem Helden wohl um den Captain handelt. Der Item-Shop bekommt außerdem um 15:00 Uhr einen Reset. Da könnte also der mysteriöse Skin kommen.

Ist Captain America der mysteriöse Held, der zu Fortnite kommt?

Fehlerbehebungen

Welche Fehler wurden behoben? Zusätzlich zu den neuen Dingen, die Update 13.20 gebracht hat, gibt es auch einige Fehler die Epic behoben hat, wie etwa:

Spieler erleiden keinen Fallschaden mehr, wenn sie von Ziplines ins Flachwasser hüpfen

Epische und legendäre Maschinenpistolen können jetzt wieder umgerüstet werden

Chug Splashes sollten jetzt wieder heilen, auch wenn sie in Büsche geworfen werden

Vorratslieferungen schieben den enthaltenen Loot jetzt nicht mehr unter die Map

Alle weiteren Fehler, die behoben wurden, findet ihr im Fortnite-Trello.

Neues bei Rette die Welt

Neue Auftragsreihe: Bei Fortnite Rette die Welt sind die Piraten los. In der neuen „Augenklappe Comeback“-Auftragsreihe sollt ihr einem Geisterpiraten helfen, sich unter die anderen Geister zu mischen.

Durch das Erledigen des Auftrags schaltet ihr den Chef Riggs für eure Heimatbasis frei.

Alle weiteren Informationen zur Piraten-Auftragsreihe und was in Rette die Welt geändert wurde, findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Bei Fortnite Rette die Welt sind die Piraten los

Neues Paket „Metallbeauftragte“

Was ist das für ein Paket? Ab Donnerstag, dem 2. Juli startet eine neue Paketreihe bei Rette die Welt. Das erste Paket der Reihe ist das Metallbeauftragte-Paket.

Darin enthalten ist ein neuer Held, eine Waffenskizze, ein Rückenaccessoire, Herausforderungen mit V-Bucks-Belohnung und ein Zugang für den Modus Rette die Welt. Das Paket kostet 19.99 Euro.

Das sind die Inhalte des Metallbeauftragte-Pakets

Mit diesem Update kam schon eine neue Waffe ins Spiel, doch es gibt noch eine weitere Waffe, die bald kommen könnte. Dataminer hatten dazu schon einige Informationen gefunden. Wann diese Waffe aber kommen wird, ist noch unklar. Wir haben euch die gefundenen Informationen zur neuen Drachen-Schrotflinte, die geleakt wurde, zusammengefasst.