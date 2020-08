In Fortnite nähert sich der Start von Season 4, doch nicht für iOS-Spieler, wenn Apple die Sperrung von Fortnite auf ihren Geräten nicht zurücknimmt. Jetzt veranstaltet Epic ein Anti-Apple-Turnier in den letzten gemeinsamen Tagen der Community.

Was ist da bei Fortnite los? Nachdem Apple und Google vor Kurzem Fortnite aus ihren App Stores geschmissen haben und Epic beide dafür verklagt hatte, können Spieler keine Fortnite-Updates mehr auf ihren iOS-Geräten durchführen.

Doch in Fortnite startet schon bald die nächste Season 4 und dafür müssen Spieler ein Update laden. Sonst werden sie, wie Epic sagt, in dieser Season zurückgelassen.

Streit um Fortnite: Apple droht neue Vergeltung an – mit katastrophalen Folgen

Fortnite veranstaltet Anti-Apple-Turnier

Was ist das für ein Turnier? Am Sonntag, den 23. August 2020, wird der #FreeFortnite-Cup stattfinden. Daran können alle Spieler, aus allen Regionen teilnehmen (via Epic Games).

Laut Epic soll dieses Turnier in den letzten gemeinsamen Tagen der Community eine Chance sein, damit alle Spieler ein letztes Mal zusammen spielen können. Danach würden die iOS-Spieler zurückgelassen werden, während der Rest der Community am 27. August in die neue Season 4 startet.

„Mehr Preise als je zuvor“

Was gibt es zu gewinnen? Bei diesem Turnier dreht sich alles um den Streit mit Apple und die Initiative #FreeFortnite. So gibt es auch passende Preise zu gewinnen. Unter anderem gibt es den Apfel-Skin, den man schon im Werbespot von Fortnite „1984“ gesehen hatte.

Das Outfit „Finanzchef Fallobst“, oder wie Epic ihn auch nennt: „fauler Apfel“, gibt es für jeden Spieler, der 10 Punkte im Turnier erreicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was hinter Fortnite 1984, dem Angriff auf Apple und #FreeFortnite steckt haben wir euch bei MeinMMO näher erklärt.

Doch nicht nur Preise, die ihr im Spiel nutzen könnt, gibt es zu gewinnen. Eine der Prämien ist ein Cap, das den Schriftzug: Free Fortnite zeigt. Auch hier scheint Epic also wieder ihr Anliegen prominent zeigen zu wollen.

Dieses gibt es beim „FreeFortnite-Turnier zu gewinnen

Alle weiteren Preise wie Hardware werden auf der offiziellen Seite von Epic Games angezeigt. Dort wird auch angegeben, wie viele Punkte man jeweils für sie braucht.

Wir werden weiterhin beobachten, wie das mit dem Streit zwischen Apple und Epic weitergeht. Der Start von Season 4 ist nur noch eine Woche entfernt und noch ist unklar, wie es dann für iOS-Spieler aussehen wird, wenn sie nicht auf die nächste Season wechseln können.