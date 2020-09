Fortnite: Deutsche Patch Notes zu Update 14.10 – Das steckt drin

Was ist neu? Mit einer neuen Version des bekannten Spielmodus Operation: Knockout könnt ihr zeigen, wie starke Superhelden ihr seid. Der Modus wird dabei gleich funktionieren, in dem ihr durch Fortschritt verschiedene permanente Vorteile freischalten könnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Habt ihr sie jedoch bekämpft, verwandeln sie sich in Loot, den ihr in eurem Inventar mitnehmen könnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 × 9 =

Insert

You are going to send email to