Einige sind dabei leicht und schnell zu erkennen, andere sind jedoch hinter Wänden oder in Gebäuden versteckt. Achtet also auf die Ballons, die ihr als erstes bemerken dürftet.

Was hat es mit den Torten und dem Tanzen auf sich? Das ist eine der Challenges im Rahmen des Geburtstags. Es gibt insgesamt 10 große Torten an so gut wie jeder benannten Location, die quer über die Karte verteilt sind.

Fortnite feiert aktuell Geburtstag. Wie in den Jahren zuvor, gibt es eine Reihe von Challenges und Belohnungen, die euch in feierlicher Laune halten sollen. Traditionell müsst ihr auch vor verschiedenen Geburtstagskuchen tanzen. Wir zeigen euch, wo sich alle 10 Kuchen befinden.

