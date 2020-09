Das Original-Fortnite stirbt jetzt auf dem Mac

Apple-Nutzer, die gerne Fortnite zocken, müssen jetzt stark sein. Fortnite: Rettet die Welt wird auf Mac-PCs zukünftig nicht mehr spielbar sein.

Was ist das Orginal-Fortnite? Darunter fällt der Modus „Rette die Welt“. Dieser war zum Release von Fortnite im Juli 2017 der einzige Modus, der spielbar war. Das Battle Royale, was vor allem so populär ist, erschien erst im September 2017.

In Rette die Welt müsst ihr gegen NPCs überleben und immer weitere Wellen abwehren. Während man also das Battle Royale nur online spielen kann, geht Rette die Welt auch ohne andere Mitspieler.

Streit mit Apple zwingt Rettet die Welt in die Knie

Warum stirbt der Modus? Das ist auf den Streit zwischen Apple und Epic Games zurückzuführen. Dieser brach vor einigen Wochen aus, weil Epic den Mobile-Spielern auf Apple-Geräten die Möglichkeit gab, ihre V-Bucks extern zu kaufen. Apple verdiente dadurch kein Geld und ging dagegen vor.

Nach vielen Schuldzuweisungen ist der aktuelle Stand wie folgt:

Fortnite kann man nicht mehr auf den iOS-Geräten zocken

Apple verbietet Epic, dass sie bestehende Spiele weiterentwickeln – Neue Patches oder Fixes können sollen also nicht auf die Versionen gespielt werden, die Apple Mac-User nutzen

Das betrifft auch den „Rette die Welt“-Modus von Fortnite. Dieser Modus bekommt allerdings nun ein Update und die Mac-User mit den älteren Versionen können sich dieses Update nicht herunterladen.

Epic hat deshalb angekündigt, dass User mit den älteren Versionen die neue Version von Rette die Welt nicht mehr spielen können. Sie lassen den Modus also zwangsweise auf Mac-Geräten aussterben.

So läuft eine Runde in Rette die Welt ab.

Ab wann ist es so weit? Ab dem 23. September soll Rette die Welt auf dem Mac nicht mehr spielbar sein. Wenn ihr also auf dem Apple-Gerät in dem Modus unterwegs seid, dann solltet ihr die letzten Tage nochmal ausnutzen.

Könnte es noch Rettung geben? Das ist bisher nicht in Sicht. Zuletzt gingen die Schuldzuweisungen weiter. Epic reichte Klage gegen die Maßnahmen von Apple ein. Apple hingegen meinte, dass das doch nur eine miese PR-Aktion für das schwächelnde Fortnite sei.

Bisher sind die Fronten also verhärtet. Rettung könnte es nur dann geben, wenn Epic wieder an der Mac-Version von Rette die Welt arbeiten darf.

Das gibt es zurück: Wenn ihr gerade erst neu in Rette die Welt seid, dann bekommt ihr das Geld für ein Gründer- oder Starterpaket zurück. Dafür müsst ihr es zwischen dem 7. September und 17. September gekauft haben. Das Gleiche gilt auch für V-Bucks, die ihr gekauft habt. Die Rückerstattung gibt es aber nur, wenn ihr die Version auf dem Mac besitzt.

Das Geld gibt es automatisch zurück und sollte bis zum 2. Oktober auf eurem Konto sein.

Vielleicht wollt ihr ja für Fortnite vom Mac auf die PS5 wechseln. Dafür hat Epic neues Gameplay gezeigt, was fantastisch aussieht.