Apple greift Epic scharf an: Klage dient nur als PR für schwächelndes Fortnite

Um was geht’s in dem Gerichtsstreit? Die jetzige neue Eingabe ist Teil eines öffentlich ausgetragen Streits zwischen Apple und Fortnite, der sich seit einigen Wochen hinzieht:

Ist Fortnite echt in der Krise? Na ja, es ist immer noch ein großes Spiel, aber nicht mehr so groß und riesig wie 2018 und Anfang 2019. Da sagt Apple etwas, das allgemein bekannt ist.

„Aus Gründen, die nichts mit Epics Anschuldigungen gegen Apple zu tun haben, sinkt die Beliebtheit von Fortnite. Seit dem Oktober 2019 ist das Interesse bis zum Juli 2020 um fast 70% eingebrochen. Die Klage (und die Schlagzeilen, die der Streit bringt) wirken jetzt so, als seien sie Teil einer Werbekampagne, um das Interesse an Fortnite wieder zu beleben.“

Das ist die neueste Eingabe: Apple hat jetzt in einem 37-seitigen Brief ans Bezirksgericht von Kalifornien auf den Antrag von Epic geantwortet, man müsse sie wieder in den App Store lassen. Die Eingabe wimmelt von Angriffen gegen Epic (via courtlistener ).

