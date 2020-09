Fortnites dritter Geburtstag steht an und das sind wohl 2 eurer Geschenke

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Denn bisher hat Epic Games es jedes Jahr gefeiert, wenn ihr bunter Shooter seinen Geburtstag hatte. Dabei wurde in den vergangenen Jahren der Battle Bus geschmückt, der Spieler zu Beginn eines Matches auf die Spiel-Insel fliegt. Außerdem erwartet man auch in diesem Jahr wieder kosmetische Gegenstände, die man nur für eine gewisse Zeit im Spiel abholen kann. Nach dem Geburtstags-Event verschwinden diese dann wahrscheinlich wieder.

Wann ist Fortnites Geburtstag? Am 26. September 2017 erschien Fortnite. Um dieses Datum herum erwartet man nun, dass die Entwickler das besondere Ereignis auch in diesem Jahr mit den Spielern feiern.

