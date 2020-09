Der Start von Season 4 – Kapitel 2 brachte Superhelden aus dem Marvel-Universum zu Fortnite: Battle Royale. Einige davon sind als Mini-Bosse verteilt auf der Map zu finden. Was aber passiert, wenn die Bosse aufeinander treffen, zeigt jetzt ein Spieler.

Was ist gerade los in Fortnite? Die neue Season 4 brachte einige Helden und Gegenstände aus dem Marvel-Universum. So ist es dann auch, dass man Iron Man oder Wolverine als NPC-Bosse auf der Map findet.

Diese können Spieler bekämpfen, um ihre Heldenfähigkeiten zu erobern. Die Fähigkeiten sind je nach Boss unterschiedlich und bieten spezielle Vorteile.

Fortnite: Alle Bosse aus Season 4 und ihre Fähigkeiten – Wo findet man sie?

Die Bosse kämpfen gegeneinander?

Das hat jetzt ein Spieler entdeckt: Ein Spieler hat nun Wolverine mit einem Helikopter durch die ganze Map gelockt und brachte ihn dann schlussendlich bis zu dem Ort Stark Industries. Dort trafen dann die beiden Bosse Wolverine und Iron Man aufeinander.

Aus einem Versteck beobachtete der Spieler, was passiert, wenn sich die Bosse gegenseitig entdecken. Und tatsächlich: Die Superhelden gingen aufeinander los und es entfachte zu einem Kampf, wie im Twitter-Clip zu sehen ist:

Der Kampf dauerte nicht lange, bevor Wolverine siegte, in dem er Iron Man eliminierte. Der Spieler, der das ganze Spektakel beobachtet hatte, blieb nicht verschont und wurde direkt als nächster angegriffen.

Warum ist das so grandios? Der Kampf an sich war vielleicht nicht so spektakulär, wie man es aus den Comics und Filmen kennt, doch trotzdem ist dieser Kampf grandios.

Bisher hatte man nicht gesehen, was passiert, wenn NPC-Bosse aus der Fortnite-Welt aufeinander treffen. Diese sind nämlich auf einen bestimmten Ort auf der Map beschränkt. Da sich die Bosse an verschiedenen Orten aufhalten, kam es nie zu einer Konfrontation.

Iron Man hält sich nur bei Stark Industries auf

Die Beschränkung auf einen Ort änderte sich aber mit dem letzten Update 14.20, als der Mini-Boss Wolverine eingefügt wurde. Dieser wandert nämlich umher und ist auch nicht immer am gleichen Ort zu finden.

Dass die Bosse sich wirklich bekämpfen, ist ein cooles Feature, dass man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Immerhin handelt es sich ja um Bots, die keine eigenen Handlungen verfolgen.

Was denkt ihr? Hättet ihr erwartet, dass sich die Bosse bei einem Treffen bekämpfen würden?