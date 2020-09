Wolverine kam als neuer Boss mit seiner Spezialfähigkeit zu Fortnite: Battle Royale. Einige Spieler scheinen den Superhelden aber immer woanders zu finden. Wir zeigen euch, an welchen Orten er jeweils auftaucht.

Was ist das für ein neuer Boss? Das Update 14.20 brachte den Superhelden Wolverine aus dem Marvel-Universum als NPC-Boss auf die Fortnite-Map. Der Superheld ist in Fortnite nicht unbekannt, denn er ist der „geheime“ Skin aus dem Battle-Pass der Season 4.

Jetzt könnt ihr aber gegen den Superhelden selbst kämpfen, wenn ihr ihn findet. Bei seiner Eliminierung lässt er nämlich: „Wolverines Krallen“ fallen. Eine spezielle Fähigkeit, die ihr im Kampf verwenden könnt.

Wolverine ist jetzt auf der Map zu finden

Wo befindet sich Wolverine?

Wo müsst ihr hin? Normalerweise findet man die Bosse aus Season 4 an einem bestimmten Ort auf der Map. Iron Man findet man bei Stark Industries, das mit Update 14.10 eingeführt wurde.

Wo befindet sich aber Wolverine? Es gibt keinen Ort, der extra für den Helden eingefügt wurde und so ist es schwer, ihn zu finden. Das liegt aber daran, dass Wolverine an verschiedenen Orten zu spawnen scheint.

Spieler berichten, dass sie den Superhelden an verschiedenen Orten gefunden haben (via Twitter).

Fundorte auf der Karte:

In den rot markierten Bereichen wurde Wolverine schon gefunden

In den Patch Notes, die nur Spieler mit einem eigenen Creator-Code erhalten, sagte Epic, dass man Wolverine bei Weeping Woods auffinden würde (via Twitter). Jetzt haben Spieler aber den Helden schon an diesen Orten gefunden:

Weeping Woods

Slurpy Swamp und die Sumpfgegend

In der Nähe von The Fortilla

In diesem Video sieht man, wie sich Wolverine in der Nähe von Slurpy Swamp befindet und frei durch die Gegend wandert:

So wie es jetzt scheint, taucht der Superheld in jeder Runde an einem anderen dieser Orte auf. Es könnte sich dabei um einen Bug handeln, da Wolverine eigentlich nur in Weeping Woods auftauchen sollte. Da sich der Held aber frei bewegt, kann es auch sein, dass er einfach durch Gegend läuft.

Wenn ihr aber den Helden treffen und gegen ihn kämpfen möchtet, wisst ihr jetzt, wo ihr suchen müsst, falls er nicht bei Weeping Woods auftaucht. Bedenkt aber, dass es eine Weile dauern könnte, bis ihr ihn wirklich findet.

Doch nicht nur gegen Wolverine könnt ihr in Fortnite kämpfen. Ihr findet Iron Man und Doctor Doom ebenfalls im Spiel. Mittlerweile gibt es 3 Bosse in Season 4 – Kapitel 2, die ihr bekämpfen könnt, um ihre Superkräfte zu bekommen.