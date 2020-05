Der YouTuber Lannan „LazarBeam“ Eacott hat es geschafft, eine Runde Fortnite: Battle Royale zu gewinnen, ohne sich auch nur ein mal im Spiel zu bewegen. Nach mehreren Anläufen fand er die perfekte, lustige Methode dafür.

Das war die „Challenge“: Der YouTuber LazarBeam hatte sich in den Kopf gesetzt eine Fortnite-Runde zu gewinnen, während er gemütlich auf einem Stuhl sitzt und nichts macht. Solche „Challenges“ macht der YouTuber öfter und so hatte er sogar einen Glitch gefunden, der Spieler garantiert immer gewinnen ließ.

Das bedeutet, er würde keine Eliminierung machen und muss dazu den perfekten Platz finden, um nicht von Gegnern entdeckt zu werden. Das stellte sich aber nicht als ganz einfach dar, denn eine wichtige Rolle spielt hier die Sturmzone, die sich schließt.

Das ist LazarBeams geniale Idee

So schaffte er den leichten Sieg: Nach mehreren Versuchen, die erfolglos blieben, hatte der YouTuber eine Idee, wie er es doch schaffen kann.

Dafür schmuggelte er sich in ein Match seines Mitbewohners, der kein geringerer ist als der Fortnite-Profi mrfreshasian, der in Season 2 eine geheime Truhe fand. Der sollte dann alle Gegner in der Runde eliminieren, während LazarBeam gemütlich auf seinem Stuhl sitzt und abwartet.

LazarBeam hatte sich den perfekten Platz ausgesucht und hatte viel Glück mit der Sturmzone. Die zieht sich an zufälligen Plätzen zusammen. Wer dann außerhalb des Sturmauges steht, erleidet Schaden und kann dadurch eliminiert werden. Glücklicherweise zog sich die Zone genau so zusammen, dass er seinen sicheren Platz auf dem Baum nie verlassen musste.

Als dann nur noch die beiden Mitbewohner in der Fortnite-Runde übrig waren, rannte LazarBeam in mrfreshasians Zimmer und sorgte dafür, dass der Profi das Match verlässt. Und schon hatte er den leichten Win in der Tasche.

Sichtlich erfreut von dem Erfolg seines Planes rannte er in sein Zimmer zurück, um dort den „Victory Royale“ auf seinem Bildschirm zu sehen.

Ich hab das ganze Match nur auf diesem Baum gesessen und habe den Victory Royale erzielt. Manche werden meine Methoden kritisieren, aber ich denke ich habe einfach ein „Big Brain“. LazarBeam in seinem YouTube-Video

Zum Schluss kommt dann der sichtlich verwirrte mrfreshasian ins Zimmer. Für seine Leistung bekommt er einen Applaus und eine Umarmung von LazarBeam.

