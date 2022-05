Einer der schlimmsten YouTuber zu Fortnite erhält bald den besten Skin

In Fortnite gibt es seit der Veröffentlichung der „Ikonen Reihe“ viele Skins von Influencern, Streamern, YouTubern und sogar Stars. Epic hat nun einen neuen Ikonen-Skin entwickelt, der bald veröffentlicht werden soll. Weshalb dieser jedoch zum schlimmsten YouTuber zu Fortnite gehört, erfahrt ihr hier.

Wer ist Ali-A? Alastair Aiken, bekannt als Ali-A oder Matroix, ist einer der berühmtesten britischen YouTuber. Er erstellt Videos rund um Call of Duty und Fortnite und kann bislang 17,5 Millionen Abonennten aufweisen (Stand. 17. Mai. 2022). Doch viele Spieler verachten Ali durch seine Taktiken, wie er an die Clicks seiner Videos kommt.

Übertriebene Thumbnails seiner Videos gefolgt von unnötigen und deplatzierten roten Pfeilen mit verzerrten Grimassen ist hier die Rede – auch als Clickbait bekannt.

Jeder YouTuber hat davon gehört und einige praktizieren es auch, um einfach und schnell viele Zuschauer auf die Videos zu bekommen. Doch Alastair hat Chlickbait neu definiert.

Ali-A hat Clickbait auf ein neues Level gebracht

Was hat Ali-A verbrochen? Der 28-jährige YouTuber hat kein gutes Ansehen in der Fortnite-Community. Auf reddit wurde darüber diskutiert, weshalb Ali-A so gehasst wird.

Ein Clickbait-Bild, die Ali häufig einsetzt

Es sind nicht nur die maßlos übertriebenen Bilder seiner Videos, die zum Klicken anregen sollen, sondern auch seine Videos, die nicht das versprechen, was im Titel steht.

Spieler in Fortnite oder leidenschaftliche YouTube-Zuschauer haben seine Masche durchschaut und verachten die Taktik, wie er seine Clicks auf der Video-Plattform generiert. Trotz dessen hat Epic Games angekündigt, Alastair einen Skin in Fortnite zu widmen und dieser stellt viele bisherigen Ikonen-Skins in den Schatten.

Obwohl Ali nicht mehr so stark Clickbaited, hat sich das bei vielen Zuschauern ins Gedächtnis gebrannt. Viele wissen, wenn ein Video mit einem roten Pfeil auf seinem Kanal auftaucht, wird zweimal überlegt, ob man dieses überhaupt klicken soll.

Alis-Skin ist bislang der beste der Ikonen-Reihe: iFireMonkey, ein bekannter Leaker, hat alle kosmetischen Items und Stile seines Skins aufgelistet. Diese zeigen eine riesige Menge an Kombinationsmöglichkeiten, die Spieler nach dem Kauf haben werden.

Im Vergleich zu Ninjas-Skin ist Ali-As Montur die beste bislang und das, obwohl Ninja eigentlich fast schon das Gesicht von Fortnite darstellt.

Ninja hatte lange nach einem eigenen Skin gebettelt und ihn dann nach Monaten der Aufforderung zu erhalten. Alistair erhält jedoch eine bessere Montur mit cooleren Items und das ohne Aufforderung seinerseits.

Was haltet ihr davon, dass Ali bislang den besten Ikonen-Skin absahnen konnte? Findet ihr es krass, dass sogar Ninja, der Vorzeigestreamer von Fortnite, einen schlechteren erhalten hat? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!