Kaputte Waffe in Fortnite lässt euch fast jeden Kampf gewinnen – Sogar Profis haben keine Chance

In Fortnite werden die Spieler schon seit Monaten durch eine Waffe terrorisiert. Sie erfordert kein Training, um sie zu führen. Sogar Profis werden in Stücke gerissen. Es handelt sich hier um die Trommelschrotflinte. Was sie so stark macht und warum sie am besten wieder in den Tresor wandern sollte, erfahrt ihr hier.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um die von den Toten auferstandene Trommelschrotflinte. Diese Pumpe war über mehrere Seasons hinweg in den Tresor gesperrt worden und konnte somit von den Spielern nicht benutzt werden. Als Season 2 in Chapter 3 angebrochen war, erschien eine überarbeitete Version der Schrotflinte auf dem Schlachtfeld.

Das lebendige Übel – Die Trommelschrotflinte

Da die ausgestorbene Legende endlich wieder benutzt werden konnte, freute sich ein Großteil der Communty über die Rückkehr. Schnell wurde jedoch klar, dass die Schrotflinte nicht ohne Grund so lange in den Tresor gewandert ist.

Fortnite-Profis wie Ninja haben sogar mit ihrem Skill keine Chance einer Trommelschrotflinte auszuweichen und verenden dadurch elendig.

Sogar Profis verzweifeln und haben keine Chance

Was macht die Schrotflinte so kaputt? Die Schrotflinte kann nicht nur auf riesigen Distanzen punkten, die für eine Pumpe unüblich sind, sondern auch der Schaden ist übertrieben.

Die Feuerrate lässt keinem Gegner Zeit sich zu wehren, da eure 12 Schüsse ohne Verzögerung abgefeuert werden. Sogar Maschinenpistolen haben keine Chance gegen diese Schrotflinte.

Der Streamer Ninja, der wieder zu Fortnite gefunden hat, verzweifelt so sehr an der Schrotflinte, dass er ausrastet. Hier seht ihr einen Clip über seinen emotionalen Ausbruch:

Dabei meint Ninja, dass er die Schrotflinte so sehr hasst. Sie benötigt keinen Skill und deswegen fordert er, dass sie umgehend aus dem Spiel entfernt werden soll. Zusätzlich fügt er an, dass er es weder genießt durch die Waffe zu sterben, noch sie zu benutzen. Die Waffe wird nur benutzt, damit Spieler sich sicher einen Sieg ergattern können.

Wird Epic Games die Knarre entfernen? Epic hat bislang nichts zur neuen Waffenrotation in Season 3 erwähnt. Da jedoch Fortnite in jeder neuen Season verschiedene Waffen anbietet, um die Meta durchgehend frisch zu halten, ist es wahrscheinlich, dass die Schrotflinte in Season 3 erneut in den Tresor wandern könnte.

Es könnte aber auch sein, dass die Knarre in Season 3 noch präsent sein wird. Im Update 20.30 hat Epic einige Buffs auf Schrotflinten, darunter auch die Trommelpumpe, dagelassen, von denen die Spieler profitiert haben. Bleibt abzuwarten, wofür sich das Entwicklerteam entscheiden wird.

Wie kann man sich dennoch wehren? Um der Schrotflinte etwas entgegenzusetzen, solltet ihr auf eine große Distanz zu eurem Gegner achten. Solltet ihr in den Nahkampf verwickelt werden, versucht Abstand zu gewinnen und mit einem Sturmgewehr oder einer MP eurem Gegner zu Schaden.

Versucht jedoch nicht aggressiv gegen diese Spieler vorzugehen, sie nutzen euren Hochmut aus und durchlöchern euch in sekundenschnelle. Falls euch der gewonnene Abstand nichts bringt, versucht zu fliehen. Manchmal ist die Flucht die beste Möglichkeit, um zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren und Rache zu nehmen.

Was haltet ihr von der Trommelschrotflinte? Findet ihr sie auch zu OP oder ist sie euch so stark ans Herz gewachsen, dass ihr sie gar nicht aus eurem Inventar legen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!