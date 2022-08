Wie gut kennt ihr euch mit Destiny 2 aus? Beweist euch in unserem kniffligen Quiz

Destiny 2 bietet viel Story und Informationen rund um sein Universum und die Charaktere darin. Wir stellen deshalb euer Wissen auf die Probe und fragen euch, wie gut kennt ihr euch in Destiny 2 aus? Testet euch in unserem Quiz!

In Destiny 2 wird es gerade spannend, denn am 23. August kommt neuer Content in Form von Season 18 und sein dazugehöriger Reveal. Bis dahin machen entweder fast alle Hüter Urlaub oder treiben sich in anderen Spielen herum. Um euch trotz dessen ein bisschen Abwechslung zu bieten und eure Lust auf die kommende Season zu erhöhen, haben wir uns ein Quiz für den Loot-Shooter ausgedacht.

Welches Wissen wird genau getestet? Wir testen euer komplettes Wissen rund um Destiny 2. Da mit Witch Queen der Fokus auch auf die Schar gelegt wurde, hat sich auch die eine oder andere Aussage diesbezüglich in unserem Quiz eingeschlichen.

Es sind trotzdem keine Voraussetzungen nötig und es kann sich jeder Spieler mit jeglichem Wissensstand an das Quiz ran wagen.

Wie funktioniert das Quiz? In unserem Trivia-Quiz stellen wir euch 12 Aussagen vor, die ihr als richtig oder falsch betiteln sollt. Für jede richtige Antwort erhaltet ihr Punkte. Am Ende generiert das Quiz ein Ergebnis mit eurer erreichten Stufe. Bereitet euch also vor und beeindruckt die Vorhut:

0% Die komplette Exo-Sammlung in Destiny 2 beträgt 204 Exos Richtig Falsch Correct! Wrong! Es sind insgesamt 203 Exos. Continue >> Ikora hatte schon immer kurze Haare Richtig Falsch Correct! Wrong! Ikora hatte zuerst lange Haare, doch diese waren in ihrer wilden Schmelztiegel-Zeit sehr hinderlich. Sie schnitt sie also kurzerhand ab und trug von da an ihre Haare nur noch sehr kurz. Continue >> Der 14. Heilige führt eine innige Beziehung mit Osiris Richtig Falsch Correct! Wrong! Der 14. Heilige und Osiris führen tatsächlich eine Beziehung. So hat sogar der 14.Heilige nach der Verbannung von Osiris, sein Leben dafür geopfert, um seine Liebe im Immerforst zu finden. Continue >> Imperator Calus erschuf eine Elitetruppe mit der Bezeichnung "Die Schemen" Richtig Falsch Correct! Wrong! Falsch, seine Elitetruppe hieß "Die Schatten". Continue >> Mara ist schuld daran, dass Uldren Sov zu Krähe wurde Richtig Falsch Correct! Wrong! Mara hat mit ihren Methoden Uldren klein gehalten. Durch seine Verzweiflung und seine Liebe zu seiner Schwester wurde er von den Hütern gejagt und wegen des Mordes an Cayde-6 hingerichtet. Mara gibt sich nun die Schuld dafür. Continue >> Der Reisende setzt sich für seine Hüter ein Richtig Falsch Correct! Wrong! Der Reisende hat noch nie die Initiative ergriffen, sondern floh immer vor der Dunkelheit und dem Volk, das er eigentlich beschützen sollte. Bei den Hütern ist es nicht anders, nur dass er stillschweigend über der letzten Stadt schwebt. Continue >> Das goldene Zeitalter verkürzte das Leben der Nicht-Hüter-Menschen. Richtig Falsch Correct! Wrong! Im Gegenteil, der Reisende erhöhte sogar das Leben aller Menschen unter ihm. Continue >> Lord Saladin ist der Letzte der Eisernen Lords Richtig Falsch Correct! Wrong! Neben Lord Saladin existiert auch Lord Efrideet, die eine Jägerin ist. Sie hatte einen kurzweiligen Gastauftritt im Turm in Destiny 1. Continue >> Das Schiff von Oryx besteht aus den Überresten seines Volkes Richtig Falsch Correct! Wrong! Falsch, die Hülle des Grabschiffs von Oryx besteht aus den Überresten des getöteten Wurmgottes "Akka". Continue >> Xur bekommt seine Waren, indem er Hüter bestiehlt Richtig Falsch Correct! Wrong! Xur bekommt seine Waren von den Neun. Er ist also kein Langfinger trotz seiner Tentakel im Gesicht. Continue >> Menschen können nachträglich zu Hütern werden Richtig Falsch Correct! Wrong! Shin Malphur, der Hüter mit dem letzten Wort, war zuerst ein Mensch und wurde nicht von einem Geist wiederbelebt. Er übernahm stattdessen den Geist und die Kraft des Reisenden nach dem Tod seines Adoptivvaters. Continue >> Der Vagabund besaß eine Bar in den Mauern des Kosmodroms Richtig Falsch Correct! Wrong! Der Vagabund besaß eine Bar, doch die befand sich im Schatten des Berges "Felwinters Gipfel". Continue >> Wie gut kennt ihr euch mit Destiny aus? Beweist euch in unserem kniffligen Quiz Kleines Licht Ihr seid noch ein kleines Licht und müsst einiges nachholen. Beweist also euer Können beim nächsten Mal und wälzt euch in den Lore-Büchern der Kryptarchen. Langjähriger Hüter Ihr seid ein langjähriger Hüter, wisst über die Entstehungsgeschichte der letzten Stadt Bescheid und geht artig eure Patrouillen nach. Trotz dessen reicht es noch nicht, um ein Vorsteher der Vorhut zu sein. Haltet euch an Zavala und Lord Saladin, sie werden euch noch einiges beibringen. Vorhut-Anwärter Ihr habt das Zeug zur Vorhut. Viele Katastrophen wurden von euch verhindert und so habt ihr durch eure Erfahrung ein fundiertes Urteil erhalten. Ihr seid auf einem guten Weg, doch es gibt immer noch Luft nach oben. Kryptarch, wie Meister Rahool Ihr seid ein Archivar und ein gerissener Kryptarch, wie er im Buche steht. Ihr kennt alle Katastrophen und Geschichten, die das goldene sowie das dunkle Zeitalter zu erzählen haben. Euch kann man nichts mehr beibringen, außer den Hütern endlich die Engramme zu geben, die sie sich verdient haben! Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Das war unser kniffliges Quiz zu Destiny 2. Wie fandet ihr die Schwierigkeit und die gestellten Aussagen? Konnten ihr zwischen richtig und falsch gut unterscheiden oder habt ihr euch komplett in den Aussagen verloren? Teilt uns gerne euer Ergebnis mit und diskutiert mit anderen Hütern darüber.

