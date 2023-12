5 Spiele, die euch die lange Wartezeit bis GTA 6 verkürzen

Noch ist es etwas hin, bis GTA VI erscheint. Laut dem ersten Trailer wird das Spiel erst 2025 veröffentlicht werden. Trotzdem ist der Hype bereits enorm. Um euch die Zeit bis zum Release von Rockstars nächstem Gangster-Epos zu verkürzen, haben wir im Folgenden fünf Alternativen, die verschiedene Aspekte eines „GTA“ abdecken und für viele Stunden Spielspaß sorgen.

Was macht GTA überhaupt aus? Bevor wir in die Liste starten, müssen wir kurz festhalten, was genau ein Spiel zu einer GTA-Alternative macht:

Eine Sandbox-Open-World, in der wir tun und lassen können, was wir wollen. Meist handelt es sich um eine größere Stadt, in der wir nach Herzenslust Chaos stiften können.

Eine satirisch überspitzte Geschichte, die im Gangstermilieu spielt oder uns zumindest kriminelle Taten ausführen lässt.

Eine große Auswahl an Fahrzeugen, Waffen und Outfits, um unseren Charakter individuell zu gestalten.

Vielfältige Nebenbeschäftigungen wie Sportarten oder andere Freizeitbeschäftigungen, die dem Spiel den Anstrich einer Lebenssimulation geben.

Nun, da das geklärt ist, starten wir gleich in die Liste. Wichtig dabei: Es handelt sich hierbei um kein Ranking. Die vorgestellten Spiele decken unterschiedliche Aspekte eines „GTA“ ab, und können deshalb nur bedingt miteinander konkurrieren. Alle sind für aktuelle und letzte Konsolengeneration und den PC erhältlich, überwiegend als Remastered-Version.

Seit GTA 5 vor rund zehn Jahren erschienen ist, hat sich vieles ereignet. Was seitdem geschehen ist, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Sleeping Dogs

Bei uns erschienen am: 17. August 2012

Entwickler: United Front Games (mit Square Enix)

Plattform: PC/Mac, PS, Xbox

Sleeping Dogs bietet Spielern ein völlig anderes Szenario als von GTA 5 und Konsorten gewohnt. Es spielt nämlich in der Untergrundwelt von Hongkong. In der Rolle des Polizisten Wei Shen gehen wir auf eine Undercover-Mission und infiltrieren die berüchtigten Triaden, quasi die chinesische Version der italienischen Mafia.

Dabei durchstreift der Spieler eine offene Spielwelt, die in Sachen Gestaltung und Präsentation GTA in kaum was nachsteht. In vier verschiedenen Bezirken sind wir zu Fuß oder mit einem der vielen Fahrzeuge unterwegs, die wir uns, ganz genretypisch, einfach ungefragt nehmen. Verhalten wir uns kriminell, ist uns die Polizei schnell auf den Fersen. Da wir in unserer Undercover-Mission nicht auffliegen dürfen, müssen wir uns also zwangsläufig gegen die Widersacher wehren.

Eine Besonderheit von „Sleeping Dogs“ ist das Kampfsystem. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen dieser Art ist die Schusswaffe hier nicht die erste Wahl. Stattdessen nutzt Wei Shen seine Martial Arts-Künste, tritt und schlägt wie in einem Kampfspiel, und dezimiert die Anzahl seiner Gegner so recht schnell.

Hier geht's zum Test von "Sleeping Dogs" auf Gamestar.

Saints Row: The Third

Bei uns erschienen am: 15. November 2011

Entwickler: Volition

Plattform: PC/Linux, PS, Xbox

Der dritte Teil von „Saints Row“ steht hier stellvertretend für die gesamte Reihe. Sie ist die erste Anlaufstelle, wenn es um völlig überdrehtes Missionsdesign geht. Das Spiel ist GTA im Kern sehr ähnlich, dreht bloß alle Regler auf Anschlag. Der letzte Teil der Reihe erschien übrigens im Jahr 2022.

Die Protagonisten von „The Third“, Teil einer Gang namens „3rd Street Saints“ sind popkulturelle Phänomene. Überall in der offenen Spielwelt gibt es Plakate, Fanartikel (Wackelpuppen!), die Mitglieder der Gang sind zu Stars mutiert, und verhalten sich auch entsprechend. Dass die verfeindeten Gangs dem nicht tatenlos zusehen wollen, versteht sich von selbst. Schnell ist ein Bandenkrieg vom Zaun gebrochen, in dessen Zuge wir die Stadt Steelport verwüsten.

Highlight sind neben den absurden, teils surrealen Missionen die Waffen, mit denen wir uns durch die Spielwelt schießen. Beispielsweise verschießt der „Mollusk Launcher“ kleine Oktopusse, die singend durch die Gegend laufen. Mit dem „Shark-O-Matic“ spawnen wir einen Hai, der Gegner frisst, und welche Funktion die Granate „Furz im Glas“ hat, kann sich jeder denken.

Alles in allem ist „The Third“ das perfekte Spiel für alle jene, denen „GTA“ noch zu wenig durchgeknallt ist.

Hier geht's zum Test von "Saints Row: The Third" auf Gamepro.