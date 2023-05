Deutscher Twitch-Streamer erzählt: Mit 15 galt er als „computerspielsüchtig“, musste 6 Wochen in die Psychiatrie

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Wie reagieren die Leute auf Twitter: Tanzverbot erhält für seine Aussagen viel Sympathie. Man beglückwünscht ihm vor allem dafür, dass er trotz dieser ungünstigen Ausgangslage, was aus seinem Leben gemacht hat. Die Leute finden es beeindruckend, dass er so offen über die Zeit redet und dazu steht:

Bis heute fehle ihm etwas in seinem Leben, weil er keine richtige Bildung genossen habe. Alltagsaufgaben fielen ihm schwer, er leidet offenbar darunter, wie Leute ihn behandeln, wenn sie um seinen Werdegang in der Schule wissen.

Zusammen mit Suizidgefährdeten und Drogenabhängigen verbrachte ich 6 Wochen in der Geschlossenen und durfte aufgrund der hohen „Gefährdungslage“ das Gebäude vier Wochen nicht verlassen. Wurde behandelt, wie ein Idiot. Wenn ich den Computer im Sekretariat angeguckt habe, wurde mir befohlen, wegzugehen, weil sie davon ausgingen, dass meine Sucht mich übermannte und ich an den Rechner musste.

Diese Konsequenzen hatte das Schwänzen für ihn: Mit 15 Jahren, Anfang der 8. Klasse, hatte Tanzverbot für sich entschieden, die Schule abzubrechen – aber das ist in Deutschland nicht so einfach möglich. Denn es herrscht eine Vollzeitschulpflicht, die mit 5-7 Jahren beginnt und zwischen 9 und 12 Jahren anhält.

So war die Schulzeit für Tanzverbo t: Am letzten Wochenende erzählte Tanzverbot auf Twitter von seinen Problemen mit dem deutschen Schulsystem. Er sagt, er musste schon sehr früh auf eine Sonderschule wechseln. In diesem System mit „sonderpädagogischem Förderschwerpunkt“ blieb er dann den Rest seiner Schullaufbahn und verlor mit den Jahren jedes Interesse an der Schule. Er schwänzte ganz offenbar:

Der deutsche Twitch-Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich (26) ist heute ein Star auf Social Media. Doch der Weg war nicht vorgezeichnet. Im Jahr 2012, in der 8. Klasse, hatte der Streamer erhebliche Probleme, galt als „süchtig nach Computerspielen“ und wurde sogar eingewiesen. Heinrich sagt, mit viel Glück habe er was aus seinem Leben gemacht. Aber bis heute leide er unter seiner schweren Schulzeit.

