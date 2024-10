Entwickler von Helldivers 2 haben eine lebensrettende Funktion absichtlich entfernen lassen

In Helldivers 2 haben die Spieler jederzeit ihren Respekt an Über-Erde mit Emotes gezollt – auch wenn sie durch die Luft flogen. Leider wurde letzteres nun entfernt, obwohl Fans sich so des Öfteren retten konnten.

Was war das für ein Feature? Es handelt sich dabei um das Betätigen eines Emotes, während man durch die Luft flog. Fans entdeckten dieses „Feature“ zufällig während ihrer Schlachten und nutzten das zu ihrem Vorteil aus. Der Vorteil lag darin, dass die Spieler in den meisten Fällen die Stürze durch das Emote überleben konnten – der Fallschaden wurde somit unbeabsichtigt reduziert.

Warum dies der Fall war, ist unklar. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich durch die Emotes etwas an den Hitboxen änderte und Spieler so fatale Stürze überleben konnten. Bedauerlicherweise gehört dieses Feature vorerst der Vergangenheit an.

Meme-Funktion ist jetzt Geschichte

Was hat Arrowhead geändert? Im letzten Patch von Helldivers 2 entfernte Arrowhead das Feature, mit dem ihr überall und zu jederzeit einen Emotes ausführen konntet. Folgendes haben sie in den Patch Notes offenbart:

Emotes können nicht mehr ausgelöst werden, während man in der Luft ist, ragdollt oder rutscht. Wir beobachten diese Änderung und freuen uns über euer Feedback dazu!

Eine Begründung, weshalb das „Feature“ entfernt wurde, gab es nicht. Das Team beobachtet die Resonanz der Änderung und steuert gegebenenfalls nach, sollten Fans unzufrieden sein.

Möglich wäre, dass es entweder einige Probleme in Verbindung mit dem Feature gab oder es einfach unlogisch ist, während eines Sturzes einen demokratischen Emote zu tätigen. Was die Resonanz aus der Community angeht, so sind diese nicht erfreut über die Änderung.

Was sagen die Fans zur Änderung? Sie sind gar nicht begeistert über die Änderung. Auf Reddit lässt sich ein Post mit 13.545 Upvotes finden, in dem Fans ihren Verlust bedauern. Folgende Kommentare lassen sich vernehmen:

„Verdammt, warum sollte Über-Erde so etwas tun?“ – 4ManagedDemocracy

„Mein Feedback: Ich mag diese Änderung nicht.“ – 2183-52

„Dieses ‘Feature’ war einfach nur lustig, ich denke nicht, dass es in irgendeiner Weise repariert oder entfernt werden musste. Es war einfach nur zum Spaß da.“ – ku8i4

„Es war urkomisch, sich zu äußern, während man in die Mangel genommen wurde. Es gab auch tolle Videos. Ich würde es gerne wieder sehen.“ – Scalpels

User bieten zudem einen Kompromiss an. Arrowhead könnte spezielle Emotes anbieten, die in solchen Situationen das Verhalten des Spielers ändern. Andere wiederum können das Einschreiten der Entwickler durch diesen Exploit verstehen, hoffen aber darauf, das Feature zurückzuerlangen – wenn auch ohne den Effekt der Schadensreduzierung. Habt ihr das Feature oft genutzt oder hört ihr davon zum ersten Mal? Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: Helldivers 2 veröffentlicht die schlechteste Waffe aller Zeiten, aber die Spieler feiern sie trotzdem