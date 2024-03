Der Chef von Helldivers 2 ist besonders stolz auf eine Waffe – Das macht sie so gut

In Helldivers 2 sprechen die Spieler und die Entwickler viel über die Waffen und Ausrüstung im Spiel. Jetzt verriet der CEO von Arrowhead Game Studios, welche Waffe genau richtig ist.

Um welche Waffe geht es? Der CEO von Arrowhead Game Studios hat sich jüngst auf X (ehemals Twitter) zu einer Waffe geäußert. Er ist besonders stolz auf die Waffe und findet persönlich, sie habe das beste Waffendesign im Spiel. Die Rede ist von der AC-8 Autocannon, die bei vielen Spielern beliebt ist.

Warum ist die Waffe beliebt? Die AC-8 Autocannon ist bei den Spielern vor allem deshalb beliebt, weil sie explosive Munition hat. Dadurch kann sie sowohl Käferlöcher als auch Droidenfabriken aus der Distanz zerstören. Auch Sporenspeicher werden auch aus großer Entfernung mit zwei Schüssen zu Staub.

Die Waffe hat genau das Balancing, das die Entwickler wollen

Warum ist die Waffe genau richtig? In Helldivers 2 gibt es schon seit dem Patch vom 6. März 2024, der die drei besten Waffen und Ausrüstungen im Spiel generft haben, eine Debatte über das Balancing. In genau diesem Patch findet sich aber auch die AC-8 Autocannon wieder.

In den Patch Notes schreibt Entwickler Alex K.: „Die AC-8 Autocannon ist ein gutes Beispiel für eine ausgewogene Waffe: Sie hat eine starke Wirkung, eine sehr gute Reichweite, erfordert jedoch, dass du einen Munitionsrucksack trägst oder von einem Freund unterstützt wirst.“

Was macht die Waffe besonders? Die AC-8 Autocannon kann schnell große Horden an Gegnern erledigen und kann auch Schaden bei schwer gepanzerten Gegnern wie Stürmern und Säuretitanen anrichten, auch wenn sie dafür nicht ideal ist.

Eine Besonderheit an der Waffe ist die Nachlademechanik. Damit die AC-8 Autocannon nachgeladen werden kann, benötigt man einen Rucksack, was also ein negativer Aspekt ist. Je nachdem, wer den Rucksack trägt, kann die Waffe aber schneller oder langsamer nachgeladen werden.

Im Spiel kann man zu zweit auf einer Position zum Quasi-Geschütz werden, dass in Windeseile jede Gegner-Horde platt macht. Der Nachteil aber: Wie bei Geschützen kann man sich dabei nicht vom Fleck bewegen.

Die Community liebt die Waffe

Was mag die Community an der Waffe? Die Community findet nicht, dass die Waffe OP ist. Ähnlich wie der CEO Pilestedt finden sie eher ihren Gefallen an der Art und Weise wie sich die Waffe spielt und vor allem wie die Waffe dabei aussieht.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt @DocStrangelove2: „[…] Es ist auch ein so interessantes Design. Vom übergroßen Ladehebel bis hin zur Verwendung eines obenladenden festen Magazins aus Stripperclips. So seltsam, aber großartig.“

Auch in den Kommentaren unter dem Post finden sich Freunde der Waffe. @On_TheBounce schreibt dazu: „Klipp-geladenes Magazin, langrückstoßbetriebener Kipplaufverschluss. Sie ist wirklich verrückt, ich liebe es.“

Auch @mikeymumbelz findet: „Die Autocannon ist meine Standardausrüstung. Sie ist eine der nützlichsten Waffen im Spiel. Sie zerstört auch Nester genauso wie Granaten, wenn du auf das Loch zielst.“

Ob die Spieler damit glücklich sind, wenn alle Waffen etwa so stark werden wie die AC-8 Autocannon bleibt fraglich. Eine neue Waffe kommt aber so gut bei den Spielern an, dass sie die Entwickler anlügen, damit diese nicht generft wird.