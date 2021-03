Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Team sei zwar sicher und gesund, allerdings hätten die Herausforderungen der Situation die Arbeit am Director’s Cut unterbrochen, so das Statement. Deshalb entschied man sich für eine Verschiebung des Releases. Damit werden sich Spieler, die noch auf neue Inhalte für Borderlands 3 warten, ein wenig weiter gedulden müssen.

In den USA kam es im Februar teilweise zu schweren Wintereinbrüchen. Der US-Staat Texas war von einem starken Wintersturm betroffen, der unter anderem dafür sorgte, dass es zu weitreichenden Stromausfällen kam. Die Infrastrukur des Staates war schwer betroffen, auch an Wasserleitungen kam es zu Schäden.

Via Twitter erklärten die Entwickler, dass die heftigen Wetterverhältnisse des letzten Monats in Texas zu der Verschiebung führten.

Wann kommt der neue DLC für Borderlands 3? Ursprünglich sollte der Director’s Cut für Borderlands 3 am 18. März erscheinen. Nun wird der kostenpflichtige DLC aber verlegt: statt wie geplant im März wird er nun am 08. April 2021 erscheinen. Doch der Grund dafür ist ungewöhnlich.

