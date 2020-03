7 Monate ohne neuen Content: Zockt ihr trotzdem weiter WoW?

Die Content-Flaute in World of Warcraft beginnt. Doch wie geht ihr damit um? Zockt ihr weiter WoW? Oder macht ihr eine Pause für andere Spiele?

Obwohl der aktuelle Raid Ny’alotha, die Erwachte Stadt im LFR noch nicht vollständig spielbar ist, steht World of Warcraft in den nächsten Monaten eine massive Content-Dürre bevor. Da es keinen Patch 8.3.5 geben wird, müssen die Spieler mit dem Vorlieb nehmen, was WoW bis zum Release der nächsten Erweiterung Shadowlands zu bieten hat. Doch Shadowlands ist noch in weiter Ferne und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor Oktober 2020 veröffentlicht, vermutlich sogar noch später.

Doch wie geht ihr als WoW-Spieler mit der anstehenden Content-Flaute um? Bleibt ihr WoW auch über die Dürre-Monate hinweg treu? Oder lasst ihr euer Abo auslaufen und widmet euch anderen Inhalten?

Mindestens 7 Monate ohne neuen Content – Was tun?

Selbst im optimistischsten Fall vergehen nun noch rund 7 Monate, bis der Pre-Patch von Shadowlands erscheint und damit Mechaniken und Spielinhalte überarbeitet werden. Möglichkeiten, mit dieser Content-Dürre umzugehen, gibt es allerdings viele. Einige davon wären:

Weiter den aktuellen Content zocken: Ohne „drohenden“ neuen Inhalt kann man nun seinen Charakter perfektionieren. Das Limit ist klar zu erkennen und die lange Dürre-Periode sorgt dafür, dass Spieler richtig Zeit haben, um ihren Charakter zu perfektionieren.

Twinks spielen: Wenn der Haupt-Charakter ausgerüstet und quasi „perfekt“ ist, dann werden Twinks gespielt, gelevelt und ausgerüstet. So sind sie dann zum Launch von Shadowlands bereit und man kann auf jede beliebige Klasse wechseln und sie zum Start der neuen Erweiterung zum neuen Main-Charakter machen. Es bietet sich da der Dämonenjäger an.

Twinks leveln? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.

Alte Inhalte werden nachgeholt: Wenn neuer Content ausbleibt, hat man automatisch mehr Zeit, um sich den alten Inhalten zu widmen. So gibt es zahlreiche Erfolge oder Transmog-Sets zu sammeln und auch das eine oder andere Pet fehlt vielleicht noch in der Sammlung. Die „Ruhe-Phase“ in WoW ist perfekt dafür geeignet.

Die Beta von Shadowlands: So manch einer dürfte sein Abo aber auch weiterhin bezahlen, um eventuell die Chancen zu erhöhen, in die Beta von Shadowlands zu gelangen. Wie man sich für die Beta anmeldet, haben wir hier erklärt.

WoW Classic zocken: Über das WoW-Abo wird nicht nur das aktuelle Spiel bezahlt, sondern auch der Zugang zu WoW Classic ist möglich. Dort erscheinen noch „neue“ Inhalte in den kommenden Wochen – das perfekte Ausweichprogramm bis Shadowlands?

Einfach mal was anderes spielen: WoW frisst die Freizeit gerne vollständig, sodass kaum noch Zeit für andere Spiele bleibt. Jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, um den „Pile of Shame“ in der Steam-Bibliothek abzuarbeiten oder einfach mal ein anderes Spiel auszuprobieren.

Wie geht ihr mit der Content-Flaute um?

Aber kommen wir nun zu euch! Wie werdet ihr die Content-Flaute in WoW verbringen?

Wenn ihr eure Auswahl noch etwas besser begründen wollt, etwa welche Spiele ihr stattdessen spielt, dann lasst doch einen Kommentar da und erklärt, wie ihr die Gaming-Zeit in den nächsten Monaten füllt.

